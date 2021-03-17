Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 марта

1. В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ 11 833 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 И НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО УМЕРШИХ С НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ. Вчера, 16 марта, в Украине выявили 11 833 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9642), выздоровели 5467 пациентов (сутками ранее – 6202) (подробнее).

2. АРЕСТ "ТРУБЫ ИЗ РОССИИ". ВАКС ОТКЛОНИЛ АПЕЛЛЯЦИЮ ПРИКАРПАТЗАПАДТРАНСА – ENKORR. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отклонила жалобу ООО "ПрикарпатЗападтранс" на решение суда, которым был наложен арест на часть нефтепродуктопровода Самара-Западное направление и все имущество компании (подробнее).

3. НБУ НАЗВАЛ САМЫЕ УБЫТОЧНЫЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ БАНКИ. Самым прибыльным снова стал государственный ПриватБанк, заработавший 1, 535 млрд грн (подробнее).

4. УКРАИНЦЫ ОТВЕТИЛИ, ЧТО ПЕРВЫМ ДЕЛОМ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА И ОРДЛО – ОПРОС. После освобождения Крыма и части Донбасса в первую очередь нужно привлечь к ответственности тех, кто совершил тяжкие преступления во время гибридной войны России против Украины: так считают более трети украинцев со свободной территории (подробнее).

5. ЮЖНАЯ КОРЕЯ ГОТОВА ФИНАНСИРОВАТЬ ПОДГОТОВКУ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Ж/Д В УКРАИНЕ. Министерство инфраструктуры Украины и Южнокорейская национальная ж/д подписали меморандум о совместном развитии высокоскоростной жд (евроколеи) в Украине (подробнее).

6. ШМЫГАЛЬ МЭРАМ: У ВАС ЕСТЬ ПОЛНОМОЧИЯ, ВИДИТЕ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ – УСИЛИВАЙТЕ КАРАНТИН. Местная власть имеет полномочия усиливать карантин и должна это делать, если видит рост заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (подробнее).

7. КАБМИН ОДОБРИЛ УВОЛЬНЕНИЕ ГЛАВЫ ПРАВЛЕНИЯ УКРЗАЛИЗНЫЦИ. Кабинет министров поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления ПАО "Укрзализныця" (подробнее).

8. АМКУ СНОВА НАЛОЖИЛ МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ШТРАФ НА ТЕДИС УКРАИНА. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал дистрибутора табачной продукции ООО "Тедис Украина" на 274,2 млн грн за невыполнение в полном объеме решения комитета от 2016 года (подробнее).

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Вадим Ребрина

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