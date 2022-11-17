Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 ноября

1. НОВАЯ АТАКА – РОССИЯ УТРОМ ЗАПУСТИЛА КРИЛАТЫЕ РАКЕТЫ И "МОПЕДЫ" ПО УКРАИНЕ, РАБОТАЛА ПВО. Россия, почти не совершая паузу после массированного удара по энергосистеме Украины днем 15 ноября, утром 17 ноября совершила новые пуски крылатых ракет (подробнее).

2. ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ СУТОК БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ГРАФИКИ ПЛАНОВЫХ И АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ СВЕТА. Сегодня, 17 ноября, по всей Украине на протяжении суток применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения, сообщает Укрэнерго (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОКАЗАЛ ВИДЕО УТРЕННЕГО РАКЕТНОГО УДАРА СТРАНЫ-ТЕРОРИСТА РОССИИ ПО ДНЕПРУ. Президент Владимир Зеленский опубликовал видеозапись "прилета" российской крылатой ракеты по многолюдной улице в Днепре. Теракт россиян произошел утром 17 ноября, его снял видеорегистратор в одном из ехавших по этой улице автомобилей (подробнее).

4. УКРАИНА, ВЕРОЯТНО, ПОЛУЧИТ ДОСТУП К МЕСТУ ПАДЕНИЯ РАКЕТЫ В ПОЛЬШЕ. Украина, вероятно, получит доступ к месту на юго-востоке Польши, где 15 ноября ракета убила двух человек. Об этом заявил сегодня главный советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумоч (подробнее).

5. РОССИЯ НАНЕСЛА МАССИРОВАННЫЙ УДАР ПО ГАЗОДОБЫВАЮЩИМ ОБЪЕКТАМ НАФТОГАЗА. НЕСКОЛЬКО РАЗРУШЕНЫ. Россия утром 17 ноября произвела массированный обстрел газодобывающих объектов компании "Укргаздобыча" на востоке Украины. Несколько из них разрушены (подробнее).

6. В ДТЭК НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО ПОСЛЕ ПОСЛЕДНИХ ОБСТРЕЛОВ СВЕТ БУДЕТ ПО ДВА-ТРИ ЧАСА В ДЕНЬ. Последние ракетные удары со стороны России нанесли очень серьезный ущерб электрическим подстанциям. Из-за этого отключения света в некоторых регионах Украины станут гораздо продолжительнее (подробнее).

7. РЕЙС MH17 БЫЛ СБИТ РАКЕТОЙ "БУК" РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА – РЕШЕНИЕ СУДА В ГААГЕ. Суд в Гааге официально подтвердил, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" российского производства, выпущенной с временно оккупированной территории (подробнее).

8. ГИРКИН, ДУБИНСКИЙ И ХАРЧЕНКО ВИНОВНЫ В КАТАСТРОФЕ MH17. ПУЛАТОВ ОПРАВДАН — СУД В ГААГЕ. Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) и другие подозреваемые признаны виновными в крушении рейса MH17 в 2014 году. Соответствующее решение принял суд в Гааге (подробнее).

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Вадим Ребрина

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