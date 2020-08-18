Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 августа

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. В БЕЛАРУСИ ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ РЕЖИМА ЛУКАШЕНКО. Бастуют рабочие крупнейших предприятий. Оппозиция создала координационный совет по передаче власти, Лукашенко грозит его членам последствиями. На 19:00 запланирована акция на площади Независимости в центре Минска (подробнее).

2. БУТУСОВ: ЧВК ВАГНЕРА В БЕЛАРУСИ – ОПЕРАЦИЯ УКРАИНЫ, КОТОРАЯ ПРОВАЛИЛАСЬ ИЗ-ЗА КРОТА В ОП. По данным журналиста, отложить операцию предлагал глава ОП Ермак (подробнее).

3. ОДОБРЕН КРЕДИТ УКРАИНЕ ОТ CARGILL НА 250 МЛН ЕВРО. Кабмин планирует привлечь эти средства для выполнения госбюджета на 2020 год (подробнее).

4. ТУРЦИЯ ПОВЫШАЕТ ПОШЛИНЫ НА УКРАИНСКУЮ КОНДИТЕРКУ НА 20%. Общая ставка турецких таможенных тарифов и сборов для украинской кондитерской продукции выросла до 35-45%. В EBA прогнозируют, что это полностью заблокирует украинский кондитерский экспорт в Турцию (подробнее).

5. ЕВРОПЕЙСКИЕ ЛИДЕРЫ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В БЕЛАРУСИ С ПУТИНЫМ. Состоялись разговоры главы РФ с президентом Франции Макроном, канцлером ФРГ Меркель и главой Евросовета ЕС Мишелем (подробнее).

6. ЭНЕРГОАТОМ ЗАБОЛКИРОВАЛ АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПРОВЕРКУ. Сотрудников НАПК не пустили на территорию компании (подробнее).

7. КТО ВЫКУПИТ TIKTOK. ORACLE ВСТУПАЕТ В БОРЬБУ С MICROSOFT И TWITTER. Oracle Corp провела предварительные переговоры с ByteDance, владельцем TikTok (подробнее).

8. КЛИЧКО РАЗРЕШИЛ ДОСТРОИТЬ СКАНДАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ У СОФИИ. ВЕРХНИЕ ЭТАЖИ СНЕСУТ. Мэр Киева говорит, что в 12-летнем конфликте вокруг строительства многоэтажки поставлена точка (подробнее).

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