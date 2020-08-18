Протест в Беларуси. Чиновников призывают присоединиться или уйти - анонс акций

Протестующие планируют продолжать забастовки по всей стране, поддерживать бастующих и вечером собраться для объявления президентом соперницы Лукашенко

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Протестующие в Беларуси планируют сегодня вечером потребовать от чиновников присоединиться к протесту или уйти в отставку. Об этом сообщают Telegram-канал Мая краіна Беларусь.

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Оппозиционный канал опубликовал план действий протестующих на сегодня, 18 августа. Среди планируемых акций - публичное признание Светланы Тихановской президентом.

Дополнено в 10:52: Канал Nexta, самый читаемый из оппозиционных, продублировал анонс акций, но в его версии пункт о признании Тихановской президентом отсутствует.

В Минске добровольцам предлагается помогать бастующим, подвозя их или доставляя воду и прочие ресурсы на предприятия.

В 10:00 планируется акция поддержки Купаловского театра, куда собираются приехать чиновники Минкульта.

В 11:00 - акция поддержки рабочих завода Атлант. Сообщается, что они хотят начать забастовку, но их запугивает руководство.

В 12:00 - сбор возле СИЗО №1 в поддержку мужа Тихановской, Сергея, который хотел выдвигаться в президенты, но был арестован к конце мая в Гродно. У Тихановского сегодня день рождения.

Днем планируются акции в поддержку сотрудников Белтелерадиокомпании, каналов ОНТ и СТВ.

В 19:00 - сбор на площади Независимости, публичное признание Тихановской президентом (по версии канала Мая краіна Беларусь). Чиновникам предлагается в течение этого дня либо присоединиться к протестующим, либо уйти в отставку.

В остальных городах протестующим предлагается создавать на предприятиях стачкомы и объединяться с другими бастующими предприятиями для координации. В 19:00 протестующих по всей стране призывают признать Тихановскую президентом (по версии канала Мая краіна Беларусь).

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Денис Юдин

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