Призыв к Лукашенко "Уходи" показали по гостелевидению Беларуси: видео
Сообщают о предварительном согласии руководства Белтелерадиокмопании освещать протесты
Государственный канал Общенациональное телевидение Беларуси показал в эфире Александар Лукашенко, которому кричат "Уходи!" рабочие Минского завода колесных тягачей. Видео опубликовано в Telegram-канале Наша Ніва.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сюжет появился в новостях:
Ранее работник Белтелерадиокомпании рассказал собравшимся у здания гостелевидения, что руководство готово пойти навстречу требованиям сотрудников, сообщает TUT.by.
"Сейчас готовы операторы, корреспонденты, я в том числе, выехать на места для съемок: Окрестина (следственный изолятор в Минске - ред.), митинги..." - рассказал он. Собравшиеся встретили его слова криками "Молодцы!"
Сотрудники Белтелерадиокомпании вышли с утра на забастовку, требуя признать результаты выборов недействительными, отправить в отставку ЦИК и провести новые выборы, а также не допускать насилия к мирным людям, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.
Одновременно рядом со зданием ОНТ проходит митинг в поддержку сотрудников, также решивших начать забастовку.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Сегодня в Беларуси продолжаются забастовки на крупнейших заводах.
- Лукашенко прилетел на вертолете на МЗКТ и заявил, что повторных выборов не будет, пока его не убьют.
Читайте также: Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси
Комментарии