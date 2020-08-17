Призыв к Лукашенко "Уходи" показали по гостелевидению Беларуси: видео

Сообщают о предварительном согласии руководства Белтелерадиокмопании освещать протесты

Государственный канал Общенациональное телевидение Беларуси показал в эфире Александар Лукашенко, которому кричат "Уходи!" рабочие Минского завода колесных тягачей. Видео опубликовано в Telegram-канале Наша Ніва.

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Ранее работник Белтелерадиокомпании рассказал собравшимся у здания гостелевидения, что руководство готово пойти навстречу требованиям сотрудников, сообщает TUT.by.

"Сейчас готовы операторы, корреспонденты, я в том числе, выехать на места для съемок: Окрестина (следственный изолятор в Минске - ред.), митинги..." - рассказал он. Собравшиеся встретили его слова криками "Молодцы!"

Сотрудники Белтелерадиокомпании вышли с утра на забастовку, требуя признать результаты выборов недействительными, отправить в отставку ЦИК и провести новые выборы, а также не допускать насилия к мирным людям, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.

Одновременно рядом со зданием ОНТ проходит митинг в поддержку сотрудников, также решивших начать забастовку.

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Денис Юдин

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