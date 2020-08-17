За гражданскую позицию уволили руководителя ведущего беларусского театра: видео

Премьер-министр, объявляя ему об увольнении, посоветовал "воздержаться от высказываний"

Правительство Беларуси уволило Павла Латушко с должности генерального директора Национального академического театра имени Я.Купалы после его высказываний с критикой избиений протестующих против официальных результатов президентских выборов. Об этом сообщил сам Латушко, выступая перед коллегами.

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По его словам, увольнение произошло по статье беларусского трудового кодекса, которая позволяет увольнение сотрудника собственником без объяснения причин.

Об увольнении руководителю театра сообщил по телефону лично премьер-министр Роман Головченко. На вопрос Латушко, как ему объяснять свое увольнение иностранным журналистам, премьер сказал: "Скажите, что это решение правительства". Также, по словам Латушко, премьер посоветовал ему "воздержаться от высказываний".

"Так что можно понять, что увольнение произошло из-за того, что я имел и публично высказал свою гражданскую позицию", - сказал руководитель театра. Латушко уточнил, что считал это общей позицией театра, в ответ на что услышал бурные продолжительные аплодисменты.

В это время под стенами театра имени Купалы собрались поддержать уволенного руководителя тысячи человек.

14 августа Латушко потребовал освободить всех задержанных в ходе протестов и отправить в отставку министра внутренних дел за насилие против демонстрантов.

Вадим Ребрина

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