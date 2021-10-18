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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 октября

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 октября - Фото

1. МХП КОСЮКА ПОКУПАЕТ ЗЕМЛЮ ЧЕРЕЗ СВОИХ СОТРУДНИКОВ. И ВСЕ СОГЛАСНО ЗАКОНУ – ZN.UA. Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка обошел ограничения на рынке земли (продажа только физическим лицам и не более 100 га в одни руки) и с помощью своих сотрудников выкупает землю. Все это делается законным образом (подробнее).

2. ПЕРВАЯ НИТКА СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2 ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНА ТЕХНИЧЕСКИМ ГАЗОМ. "Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", – говорится в сообщении на сайте проекта Nord Stream 2 (подробнее).

3. ДЕЛО ОМЕЛЯНА НА 30 МЛН ГРН. ВАКС ОПРАВДАЛ БЫВШЕГО МИНИСТРА ИНФРАСТРУКТУРЫ. Высший антикоррупционный суд признал бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна невиновным по делу об уменьшении портовых сборов. Соответствующее решение суд принял на заседании 18 октября (подробнее).

4. В УКРАИНУ ПРИБЫЛА ПАРТИЯ АМЕРИКАНСКОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ: ФОТО РАЗГРУЗКИ САМОЛЕТА. В ночь с 17 на 18 октября в Украину прибыла вторая партия техпомощи от США. В нее входят медикаменты и вооружение с боеприпасами (подробнее).

5. БОЕВИКИ ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ ЧЛЕНОВ МИССИИ ОБСЕ, ЭТО МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ – УКРАИНА В ТКГ. Российские оккупанты перешли к захвату заложников, они удерживают членов миссии ОБСЕ на временно оккупированном Донбассе – и в этом есть признаки международного терроризма (подробнее).

6. НЕМЕЦКАЯ СЕТЬ LIDL ХОЧЕТ ЗАЙТИ В УКРАИНУ – LEBENSMITTEL ZEITUNG. Немецкая сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок Украины и конкурировать с сетью ATБ (подробнее).

7. ГЕПТИЛ НА ЮЖМАШЕ. В МИНПРОМЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ УГРОЗУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. Существует реальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с утечкой ракетного топлива на госпредприятии Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова (подробнее).

8. НАФТОГАЗ ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В СЕРТИФИКАЦИИ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. НАК "Нафтогаз Украины" подал заявку на участие в процессе сертификации оператора российского газопровода Северный поток-2 (подробнее).

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Вадим Ребрина
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