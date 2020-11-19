Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 октября

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1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 13 000 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили уже более 580 000 заболевших. За прошедшие сутки умерло рекордное число больных COVID-19 (подробнее).

2. АЗОВСТАЛЬ АХМЕТОВА ВЫИГРАЛА У НАЛОГОВОЙ СПОР НА 320 МЛН ГРН. Верховный Суд стал на сторону меткомбината Азовсталь в споре с налоговой службой (подробнее).

3. ЧТО БУДЕТ С КУРСОМ ГРИВНИ В СЛУЧАЕ ПОВТОРНОГО ЛОКДАУНА. ОЖИДАНИЯ НБУ. Национальный банк исключает повторение мартовского сценария ослабления гривни на валютном рынке в случае введения правительством повторного локдауна (подробнее).

4. ОКСФОРДСКАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА ХОРОШО ПОКАЗАЛА СЕБЯ В ГРУППЕ РИСКА: СРЕДИ ПОЖИЛЫХ. Если защитное действие препарата AZD1222/ChAdOx1 подтвердится, его создатели рекомендуют в первую очередь побыстрее привить пожилое население (подробнее).

5. ВАКС ОТМЕНИЛ ПРИГОВОР ЭКС-ДИРЕКТОРУ ЛЬВОВСКОГО БРОНЕЗАВОДА ИЗ-ЗА СКАНДАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ КСУ. ВАКС принял очередное решение из-за неконституционности уголовной ответственности за ложное декларирование (подробнее).

6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПУТИНА В КРЫМУ ГРОЗИТ ПОСЛЕДСТВИЯМИ "ВИРТУАЛЬНОГО АРЕСТА" САМОЛЕТОВ РФ. Оккупационные власти в Крыму отреагировали на арест российских самолетов за полеты в АРК: грозят арестами имущества украинских чиновников (подробнее).

7. ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ БЛИЗОК К МИНИМУМУ ДВУХ ЛЕТ. В октябре индекс потребительских настроений (ИПН) составил 62,4 п., что на 9,2 п. ниже, чем в сентябре. Снизились все составляющие индикатора (подробнее).

8. ГБР ВЫЗВАЛО НА ДОПРОСЫ ЛИДЕРОВ ЕВРОМАЙДАНА ПО ДЕЛУ "О ГОСПЕРЕВОРОТЕ". Государственное бюро расследований вызвало на допрос по делу о государственном перевороте Сергея Пашинского, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Арсения Яценюка, Татьяну Черновол (подробнее).

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Вадим Ребрина

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