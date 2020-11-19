UA

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 октября

19.11.2020, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 октября - Фото

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 13 000 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили уже более 580 000 заболевших. За прошедшие сутки умерло рекордное число больных COVID-19 (подробнее).

2. АЗОВСТАЛЬ АХМЕТОВА ВЫИГРАЛА У НАЛОГОВОЙ СПОР НА 320 МЛН ГРН. Верховный Суд стал на сторону меткомбината Азовсталь в споре с налоговой службой (подробнее).

3. ЧТО БУДЕТ С КУРСОМ ГРИВНИ В СЛУЧАЕ ПОВТОРНОГО ЛОКДАУНА. ОЖИДАНИЯ НБУ. Национальный банк исключает повторение мартовского сценария ослабления гривни на валютном рынке в случае введения правительством повторного локдауна (подробнее).

4. ОКСФОРДСКАЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА ХОРОШО ПОКАЗАЛА СЕБЯ В ГРУППЕ РИСКА: СРЕДИ ПОЖИЛЫХ. Если защитное действие препарата AZD1222/ChAdOx1 подтвердится, его создатели рекомендуют в первую очередь побыстрее привить пожилое население (подробнее).

5. ВАКС ОТМЕНИЛ ПРИГОВОР ЭКС-ДИРЕКТОРУ ЛЬВОВСКОГО БРОНЕЗАВОДА ИЗ-ЗА СКАНДАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ КСУ. ВАКС принял очередное решение из-за неконституционности уголовной ответственности за ложное декларирование (подробнее).

6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПУТИНА В КРЫМУ ГРОЗИТ ПОСЛЕДСТВИЯМИ "ВИРТУАЛЬНОГО АРЕСТА" САМОЛЕТОВ РФ. Оккупационные власти в Крыму отреагировали на арест российских самолетов за полеты в АРК: грозят арестами имущества украинских чиновников (подробнее).

7. ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ БЛИЗОК К МИНИМУМУ ДВУХ ЛЕТ. В октябре индекс потребительских настроений (ИПН) составил 62,4 п., что на 9,2 п. ниже, чем в сентябре. Снизились все составляющие индикатора (подробнее).

8. ГБР ВЫЗВАЛО НА ДОПРОСЫ ЛИДЕРОВ ЕВРОМАЙДАНА ПО ДЕЛУ "О ГОСПЕРЕВОРОТЕ". Государственное бюро расследований вызвало на допрос по делу о государственном перевороте Сергея Пашинского, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Арсения Яценюка, Татьяну Черновол (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Другий ешелон влади. Навіщо топчиновникам 500 радників

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
главное за день

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме

Партнерский проектКак выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме
 