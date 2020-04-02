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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 апреля

Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 апреля - Фото
02.04.2020, 19:00

Каждый день LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. К ЗЕЛЕНСКОМУ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТНОСЯТСЯ 46% УКРАИНЦЕВ. Такие данные обнародовал КМИС, опрос был проведен в конце марта (подробнее).

2. FITCH ПРОГНОЗИРУЕТ ГЛУБОКУЮ МИРОВУЮ РЕЦЕССИЮ В 2020 ГОДУ. Базовый прогноз рейтингового агентства - сокращение глобальной экономической активности на 1,9% на фоне пандемии коронавируса (подробнее).

3. НАЦБАНК СМОЖЕТ ПОКУПАТЬ ОВГЗ. Такое решение принял Совет НБУ, операции регулятора с ОВГЗ могут быть элементом финансирования дефицита госбюджета (подробнее).

4. ЭКСПОРТНАЯ ЦЕНА РОССИЙСКОЙ НЕФТИ СТАЛА ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ. В понедельник и вторник стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой ее можно продать в Европе (подробнее).

5. СТОИМОСТЬ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ URALS УПАЛА ДО МИНИМУМА С МАРТА 1999 ГОДА. В Северо-Западную Европу ее поставляют по $10,54, в Средиземноморье - по $12,79 (подробнее).

6. БЫВШИЙ ГЛАВА МИНФИНА РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ХОТЕЛ УВОЛИТЬ ГЛАВ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖНИ. Уманский заявил, что госбюджет недополучает миллиарды гривень из-за "скруток" по НДС (подробнее).

7. В КИТАЕ ВЫДЕЛИЛИ АНТИТЕЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ. Их получили из крови преболевших COVID-19, они блокируют проникновение вируса в клетки человека (подробнее).

8. ГОСРЕЗЕРВ ЗАЯВИЛ О ЗАХВАТЕ ГЛАВНОГО ОФИСА НЕИЗВЕСТНЫМИ. Они ворвались в офис сегодня утром и требовали информации о распределении медицинских масок (подробнее).

9. КАБМИН СМЯГЧИЛ КАРАНТИН ДЛЯ АГРОБИЗНЕСА И ЛОМБАРДОВ. Все финансовые учреждения, включая ломбарды и кредитные союзы, смогут работать, разрешена продажа запчастей для транспортных средств и суточного молодняка домашней птицы (подробнее).

Читайте также: "У меня коронавирус". Репортаж из колл-центра горячей линии по COVID-19

Денис Юдин
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