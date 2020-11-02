Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 ноября

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1. ПРИВАТИЗАЦИИ ЭНЕРГОАТОМА НЕ БУДЕТ. ЧТО РЕШИЛИ МИНЭНЕРГО И ПРЕМЬЕР ШМЫГАЛЬ. Минэнерго настаивает на проведении корпоратизации Энергоатома, а не приватизации (подробнее).

2. МИНФИН: ГОСБЮДЖЕТ НЕ ГОТОВ КОМПЕНСИРОВАТЬ ДОЛГИ ПО "ЗЕЛЕНОМУ" ТАРИФУ – ДОКУМЕНТ. Министерство финансов не видит возможности заложить в расходы государственного бюджета на 2021 год компенсацию "зеленого" тарифа производителям возобновляемой энергии (подробнее).

3. ШЕСТОЙ СПИРТЗАВОД УКРСПИРТА ПРОДАН ПО ЦЕНЕ В 2,7 РАЗА ВЫШЕ НОМИНАЛА. Суходольский спиртзавод продан на аукционе по цене в 2,7 раза выше номинала (подробнее).

4. КРИЗИС | ЗАПАД ПРИЗВАЛ УКРАИНУ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ОНА СПОСОБНА БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ И НЕ МЕНЯЕТ КУРС. Союзники призвали власти Украины показать людям, что государство способно бороться с коррупцией и выдерживает закрепленный в Конституции курс на Запад (подробнее).

5. "ВРЕМЯ РАЗГОВОРОВ ЗАКОНЧИЛОСЬ". ЗЕЛЕНСКИЙ ТРЕБУЕТ ОТ СЛУГИ НАРОДА РАСПУСТИТЬ КСУ: АУДИО. Президент Владимир Зеленский заявил Слуге народа, что необходимо принять жесткое решение по КСУ, и это даже не просьба (подробнее).

6. ЗАРОБИТЧАНЕ УВЕЛИЧИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В УКРАИНУ. Работающие за границей украинцы в сентябре 2020 года перевели в страну $1,098 млрд, что на 5,58%, или на $58 млн больше, чем в сентябре прошлого года ($ 1,04 млрд) (подробнее).

7. ИНДЕКС НБУ: БИЗНЕС УХУДШИЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ. ОПТИМИЗМ ТОЛЬКО В ТОРГОВЛЕ. Индекс ожиданий деловой активности, после двух месяцев роста, в октябре опустился на 1,6 пункта до показателя 47,8 пункта, что свидетельствует о пессимистических ожиданиях бизнеса (подробнее).

8. КСУ НЕ ПРИНЯЛ СЕГОДНЯ РЕШЕНИЯ ПО ТОЛКОВАНИЮ КОНСТИТУЦИИ В ВОПРОСЕ О ЗЕМЛЕ. Конституционный суд не принял сегодня решения по толкованию роли народа Украины как носителя суверенитета, который осуществляет власть через референдум, в определении основ правового статуса земли и права собственности на нее (подробнее).

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Вадим Ребрина

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