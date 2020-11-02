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Кризис | Запад призвал Украину доказать, что она способна бороться с коррупцией и не меняет курс

02.11.2020, 11:19
Запад призвал Украину доказать, что она способна бороться с коррупцией и не меняет курс - Фото
Посольство США в Украине (Фото: LIGA.net)

Союзники призвали власти Украины показать людям, что государство способно бороться с коррупцией и выдерживает закрепленный в Конституции курс на Запад

Западные союзники Украины "с растущей обеспокоенностью" следят за институциональным и политическим кризисом, который спровоцировало решение Конституционного суда об отмене антикоррупционной реформы. Обращение к властям от США, Британии, Канады, Японии, Германии и ЕС опубликовано в Facebook американского посольства в Киеве.

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Союзники призвали все стороны "объединиться в диалоге, принять этот вызов" и найти выход из кризиса.

"Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный в Конституции европейский и евроатлантический курс", – подчеркнули они.

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Евгений Пилипенко
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