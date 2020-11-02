Кризис | Запад призвал Украину доказать, что она способна бороться с коррупцией и не меняет курс
Союзники призвали власти Украины показать людям, что государство способно бороться с коррупцией и выдерживает закрепленный в Конституции курс на Запад
Западные союзники Украины "с растущей обеспокоенностью" следят за институциональным и политическим кризисом, который спровоцировало решение Конституционного суда об отмене антикоррупционной реформы. Обращение к властям от США, Британии, Канады, Японии, Германии и ЕС опубликовано в Facebook американского посольства в Киеве.
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Союзники призвали все стороны "объединиться в диалоге, принять этот вызов" и найти выход из кризиса.
"Это нужно для восстановления веры людей в то, что государство способно как бороться с коррупцией, так и продолжать закрепленный в Конституции европейский и евроатлантический курс", – подчеркнули они.
- 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из пророссийской ОПЗЖ, отменил ст. 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.
- 29 октября президент Зеленский срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а глава государства подал законопроект о роспуске КСУ. Оппозиция резко раскритиковала документ, а глава КСУ Тупицкий заявил, что он "имеет признаки конституционного переворота".
- Решение КСУ угрожает сотрудничеству Украины с международными партнерами и всему вектору развития страны.
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