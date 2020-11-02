КСУ не принял сегодня решения по толкованию Конституции в вопросе о земле

Когда состоится следующее заседание по вопросу о правовом статусе земли, пока неизвестно

Конституционный суд не принял сегодня решения по толкованию роли народа Украины как носителя суверенитета, который осуществляет власть через референдум, в определении основ правового статуса земли и права собственности на нее. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе КСУ.

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Дата следующего заседания по представлению 46 нардепов пока неизвестна.

Заседание прошло вместо объявленного ранее сбора судей, первый вице-премьер Рады Руслан Стефанчук заявил, что изменения в повестке КСУ были приняты с нарушением законной процедуры.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.

Сегодня, 2 ноября, стало известно, что КСУ рассмотрит толкование статей Конституции, которые касаются роли народа как носителя суверенитета и правового статуса земли.

Глава фракции Слуга народа Арахамия прибыл в КСУ, где хочет получить разъяснения главы суда Тупицкого о том, почему КСУ работает в "супертурборежиме".

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Денис Юдин , Юрий Смирнов

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