Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 сентября

1. "АБСОЛЮТНО, ЭТО РАССМАТРИВАЕТСЯ". ПЕНТАГОН СПРОСИЛИ, КОГДА ВСУ ПОЛУЧАТ ТАНКИ M1 ABRAMS. Вашингтон рассматривает возможность поставок Киеву основных боевых танков США M1 Abrams, но Вооруженные Силы Украины должны показать способность не только владеть этими боевыми машинами, но и поддерживать их в рабочем состоянии и обслуживать (подробнее).

2. ТРАСС – УКРАИНЦАМ: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ СТОЯТЬ ЗА ВАМИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПУТИ. Великобритания в следующем году выделит на военную помощь Украине столько же, сколько и в нынешнем (около £2,3 млрд), или даже больше (подробнее).

3. У ЖЕВАГО ОТСУДИЛИ 40% АКЦИЙ ПОЛТАВСКОГО ГОКа. Апелляционный суд в Киеве признал недействительным договор купли-продажи 40,19% акций Полтавского ГОКа двадцатилетней давности (подробнее).

4. СОВЕТ ЕС ОДОБРИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ 5 МЛРД ЕВРО МАКРОФИНА ДЛЯ УКРАИНЫ – ДОКУМЕНТ. Совет Евросоюза официально одобрил выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро "в срочном порядке" (подробнее).

5. РОССИЙСКИМ ВОЕННЫМ ЗАКРУЧИВАЮТ ГАЙКИ: ТЮРЬМА ЗА ОТКАЗ ВОЕВАТЬ И СДАЧУ В ПЛЕН. Нелегитимная Госдума РФ проголосовала предложенные для российской армии и силовиков правки в Уголовный кодекс: отказ от участия в военных/боевых действиях теперь будет наказываться тюрьмой. Также тюрьма в РФ угрожает тому, кто сдастся в плен (подробнее).

6. ПОДОЛЯК О "РЕФЕРЕНДУМАХ" 23-27 СЕНТЯБРЯ: НА ПОЛЕ БОЯ СО СТОРОНЫ РОССИИ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что в случае проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, на поле боя со стороны России ничего не изменится (подробнее).

7. УКРАИНЕЦ ИГОРЬ КЛИМЕНКО СТАЛ ЛУЧШИМ СТУДЕНТОМ МИРА ПО ВЕРСИИ GLOBAL STUDENT PRIZE. Игорь Клименко стал лучшим студентом мира по версии престижной Всемирной премии Global Student Prize, получив награду в $100 000 как студент, оказывающий наибольшее реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество в целом (подробнее).

8. ОККУПАНТЫ НАЗНАЧИЛИ ДАТЫ ФЕЙКОВЫХ РЕФЕРЕНДУМОВ. У ЗЕЛЕНСКОГО ЗАЯВИЛИ – ВСУ ЭТО НЕ ПОМЕШАЕТ. Запланированные россиянами псевдорефрендумы на временно оккупированных территориях никак не повлияют на позицию президента Владимира Зеленского и Вооруженных Сил Украины. Однако псведорефрендумы сведут на нет малейший шанс на дипломатию (подробнее).

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Вадим Ребрина

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