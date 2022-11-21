Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 ноября

1. Столтенберг: НАТО исчерпал большую часть запасов оружия, нужно нарастить производство. НАТО необходимо активизировать свой военный потенциал, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, сказал генсек Альянса (подробнее).

2. В Киеве аварийные отключения света, графики не действуют. В Киеве применены экстренные аварийные отключения. Графики отключений временно не действуют, пока ситуация не будет стабилизирована (подробнее).

3. Иран предупредили. Если РФ получит его ракеты, Израиль может дать ВСУ современное оружие. Украина может получить высокотехнологичные ракеты от Израиля, если Иран поставит России баллистические ракеты, сообщил советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата (подробнее).

4. У Зеленского заверили, что нет необходимости уезжать из страны из-за отключения света. Кирилл Тимошенко заявил, что "выезжать никуда не надо, все починим и все стабилизируем" (подробнее).

5. Норвегия дает почти $200 млн на закупку газа для Украины. Правительство Норвегии решило помочь Украине с закупкой газа на зиму, предоставив финансирование в размере 2 млрд норвежских крон (подробнее).

6. Нужно победить Путина сейчас, чтобы не заплатить потом гораздо больше – Столтенберг. Несмотря на то что РФ "продолжает сталкиваться с неудачей за неудачей" в своей войне на уничтожение Украины, а украинцы продолжают освобождать территорию от оккупации, "было бы большой ошибкой недооценивать Россию", и союзники должны настроиться на долгосрочную поддержку Украины, заявил генсек НАТО (подробнее).

7. У республиканцев заверили — помощь Украине не будет уменьшаться. США могут ее увеличить. Сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что помощь Украине со стороны США не будет уменьшаться, несмотря на то что его партия получила большинство в Палате представителей по результатам промежуточных выборов (подробнее).

8. Парламентская ассамблея НАТО признала Россию при нынешнем режиме террористической. В принятых резолюциях говорится, что страны НАТО должны привлечь российских лидеров к ответственности за военные преступления, в том числе путем создания специального международного трибунала для расследования преступления агрессии против Украины (подробнее).

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