Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 21 октября

1. УКРАИНА ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С БРИТАНИЕЙ О ПОКУПКЕ РАКЕТ ДЛЯ КОРАБЛЕЙ И САМОЛЕТОВ – THE TIMES. Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке ракет для кораблей и самолетов на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для эскалации агрессии (подробнее).

2. ВЗЛЕТАЕМ. В УКРАИНЕ РЕКОРД ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ COVID-19. За сутки 20 октября в Украине выявили 22 415 заболевших COVID-19 (днем ранее – 18 912), умерли 546 инфицированных коронавирусом (495), сообщает пресс-служба Минздрава. Согласно данным на портале СНБО, это рекордные показатели за все время эпидемии (подробнее).

3. В УКРАИНЕ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ. С 21 октября, в Украине начали действовать новые правила перевозок пассажиров между областями. По решению Кабмина, межобластные перевозки будут осуществляться с ограничениями в регионах, где установили желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности (подробнее).

4. СЛУГА НАРОДА ОПУСТИЛАСЬ В РЕЙТИНГЕ, РАЗДЕЛИВ ПЕРВОЕ МЕСТО С ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬЮ – ОПРОС КМИС. В рейтинге партий лидируют Европейская солидарность и Слуга народа, при этом партия пятого президента Петра Порошенко впервые за долгое время разделила с СН первое место (подробнее).

5. ОККУПАЦИЯ ДОНБАССА И КРЫМА. РЕЗНИКОВ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ЗАМЕЧАНИЯ ВЕНЕЦИАНСКОЙ КОМИССИИ. В Минреинтеграции положительно оценили выводы Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде для временно оккупированных регионов Донбасса и Крыма (подробнее).

6. НБУ СОХРАНИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 8,5%. В НБУ напомнили, что в сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении (подробнее).

7. НБУ УХУДШИЛ ПРОГНОЗ РОСТА ВВП ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ И РОСТА ЦЕН НА ГАЗ. Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3,8% до 3,1% из-за негативного влияния пандемии и резкого повышения цен на газ (подробнее).

8. НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕЗДА: ПЕРЕВОЗЧИКИ БАСТУЮТ, НА РЕЙСЫ НЕ ВЫШЛИ 40% МАРШРУТЧИКОВ – УКРПАС. Украинские перевозчики отказываются выполнять рейсы из-за новых правил пассажирских перевозок между областями. 21 октября люди не смогли выехать из Киева в ряд городов, так как 40% маршрутчиков не собираются обслуживать пассажиров (подробнее).

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Вадим Ребрина

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