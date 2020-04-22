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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 апреля

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 апреля - Фото
22.04.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. КАБМИН ПРОДЛИЛ КАРАНТИН ДО 11 МАЯ. План выхода из корнавирусного карантина состоит из пяти этапов. Начало первого этапа ожидается 11 мая. В этот день, если ситуация будет благоприятной, начнут снимать ограничения (подробнее).

2. ЕС ПРЕДОСТАВИТ УКРАИНЕ 1,2 МЛРД ЕВРО. Деньги пойдут на борьбу с эпидемией коронавируса. Президент Зеленский назвал сумму "беспрецедентной" (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ СААКАШВИЛИ ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПО РЕФОРМАМ. Саакашвили собирается в пятницу представить в Раде программу неотложных изменений и его участия в работе Кабмина. Он уже провел встречи с президентом Зеленским и премьером Шмыгалем (подробнее).

4. КАБМИН ВВЕЛ КОНТРОЛЬ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ. В перечень включены 48 наименований. Среди них продукты, лекарства, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (подробнее).

5. ЦЕНА НЕФТИ BRENT ДОСТИГЛА МИНИМУМА 1999 ГОДА. Стоимость барреля с поставкой в июне на сегодняшних торгах опускалась ниже $16. Наблюдается сильная волатильность на рынке. На минимуме цена снижалась до $15,99, а спустя несколько минут подскочила до $17 (подробнее).

6. АХМЕТОВ ПОТЕРЯЛ 80% КАПИТАЛА ЗА СЕМЬ ЛЕТ – BLOOMBERG. По данным издания, состояние бизнесмена сократилось с $22,4 млрд до $4,26 млрд (подробнее).

7. 41% СТАРТАПОВ ВО ВСЕМ МИРЕ МОГУТ ЗАКРЫТЬСЯ ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА- ОПРОС. Такого сценария опрошенные предприниматели ожидают, если не привлекут новые инвестиции либо не увеличат доходность в условиях пандемии COVID-19 (подробнее).

8. МЭР ИВАНО-ФРАНКОВСКА ПРИКАЗАЛ ВЫВЕЗТИ РОМОВ НА ЗАКАРПАТЬЕ. На скандал уже отреагировали в посольстве США, выразив обеспокоенность дискриминацией и ущемлением ромов (подробнее).

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Исторический обвал. Цены на нефть рухнули по всему миру. Что это значит для Украины?

Лавра, которой можно все: скандальная Пасха в Святогорске. Разбор

Короли карантина. Пока один бизнес страдает, другой - зарабатывает. Кто эти счастливчики?

Марк Сировой
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нефть карантин главное за день коронавирус саакашвили
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