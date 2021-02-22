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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 февраля

22.02.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 февраля - Фото

1. КОРОНАВИРУС. УКРАИНА ДОГОВОРИЛАСЬ О ПОСТАВКЕ ЕЩЕ 5 МЛН ДОЗ АМЕРИКАНСКОЙ ВАКЦИНЫ – СТЕПАНОВ. Украина получила подтверждение на поставку еще 5 млн доз вакцины против коронавируса от американской компании Novavax (Подробнее). 

2. НАБУ СНЯЛО С САМОЛЕТА БЫВШЕГО ПЕРВОГО ЗАМГЛАВЫ ПРИВАТБАНКА. ХОТЕЛ СБЕЖАТЬ ИЗ УКРАИНЫ: ФОТО. В аэропорту Борисполь работники Национального антикоррупционного бюро посадили самолет c топ-фигурантом дела ПриватБанка, который хотел бежать из Украины (Подробнее). 

3. ЗЕЛЕНСКИЙ УБЕЖДЕН, ЧТО ДО КОНЦА ГОДА УКРАИНА ВСЕ ЖЕ ПОЛУЧИТ ТРАНШ ОТ МВФ. Международный валютный фонд по результатам работы миссии в Украине не назначил дату выделения нового транша из-за ряда причин (Подробнее).

4. ИЗРАИЛЬ И ЕГИПЕТ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ ГАЗОПРОВОД ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА ГАЗА В ЕВРОПУ. Израиль и Египет 21 февраля договорились построить новый газопровод. Соглашение было достигнуто на встрече в Иерусалиме министра энергетики Израиля Юваля Штайница с египетским министром нефти и минеральных ресурсов Тариком аль-Муллой (Подробнее). 

5. "ПОЕЗДКА ДОЛЖНА ДЛИТЬСЯ 3-4 ЧАСА". ЗЕЛЕНСКИЙ ПООБЕЩАЛ НОВЫЕ БЫСТРЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА. Крюковский вагоностроительный завод уже получил государственный заказ и производит новые пассажирские вагоны (Подробнее). 

6. БОЕВИКИ РФ ОБСТРЕЛЯЛИ НА ДОНБАССЕ ПОСТ ВСУ ИЗ ПРОТИВОТАНКОВОГО ОРУЖИЯ – ОДИН БОЕЦ ПОГИБ. В результате двух выстрелов из противотанкового оружия со стороны боевиков РФ на Донбассе погиб военнослужащий 72-й бригады Вооруженных сил Украины, еще один боец ранен (Подробнее). 

7. "ПОРА ПОЛОЖИТЬ ЭТОМУ КОНЕЦ". УКРАИНА И ПОЛЬША ПРИЗВАЛИ БАЙДЕНА ОСТАНОВИТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау призвали президента США Джо Байдена остановить достройку газопровода Северный поток-2 (Подробнее). 

8. ПУТИН ПРИДУМАЛ НОВУЮ МАХИНАЦИЮ С ВЫБОРАМИ. ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ – ОККУПИРОВАННЫЙ ДОНБАСС. Власти РФ могут манипулировать количеством незаконно выданных паспортов жителям ОРДЛО для того, чтобы обеспечить нужное число проголосовавших "за единороссов, или других, нужных Путину партий" на сентябрьских выборах в Государственную думу (Подробнее). 

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Станислав Стороженко
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