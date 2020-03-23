Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 марта

1. В УКРАИНУ ДОСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ГРУЗА ИЗ КИТАЯ. В частности, два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики коронавируса, респираторы, комбинезоны защиты, аппараты ИВЛ, трехслойные маски (подробнее).



2. ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИЙ КОМПЕНСИРУЮТ ЧАСТЬ РАСХОДОВ. В Минсоцполитики заявляют, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию - в среднем около 300 грн (подробнее).

3. ЕЩЕ В ТРЕХ ОБЛАСТЯХ ВВОДИТСЯ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. Кабмин объявляет чрезвычайную ситуацию для борьбы с коронавирусом в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях (подробнее).

4. АЖИОТАЖ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ НАЧАЛ ПАДАТЬ. В течение 18-19 марта ажиотаж на валютном рынке, вызванный коронавирусом, начал падать, и украинцы продали валюты больше, чем купили (подробнее).

5. КАБМИН ЗАПРЕЩАЕТ ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ УКРАИНЫ С ЦЕЛЬЮ ТУРИЗМА. С 12:00 24 марта гражданам Украины будет запрещено покидать территорию страны с туристической целью (подробнее).

6. МИД ПРИЗВАЛ УКРАИНЦЕВ ВЕРНУТЬСЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ ДОМОЙ В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ДНЕЙ. В ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, украинцев призвали вернуться ближайшими спецрейсами украинских компаний (подробнее).

7. ПАДЕНИЕ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ В ФЕВРАЛЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ. По данным Госстата, за первые два месяца этого года спад промпроизводства составил 3,1% (подробнее).

8. КОРОНАВИРУС "УРОНИЛ" РЫНОК СМАРТФОНОВ. Рынок смартфонов в феврале ощутил наибольшее падение за всю свою историю. В марте продажи останутся низкими (подробнее).

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