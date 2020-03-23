Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 марта

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 марта - Фото
23.03.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В УКРАИНУ ДОСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ГРУЗА ИЗ КИТАЯ. В частности, два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики коронавируса, респираторы, комбинезоны защиты, аппараты ИВЛ, трехслойные маски (подробнее).

2. ПОЛУЧАТЕЛЯМ СУБСИДИЙ КОМПЕНСИРУЮТ ЧАСТЬ РАСХОДОВ. В Минсоцполитики заявляют, что каждая семья, которая получает субсидию, получит дополнительную компенсацию - в среднем около 300 грн (подробнее).

3. ЕЩЕ В ТРЕХ ОБЛАСТЯХ ВВОДИТСЯ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. Кабмин объявляет чрезвычайную ситуацию для борьбы с коронавирусом в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях (подробнее).

4. АЖИОТАЖ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ НАЧАЛ ПАДАТЬ. В течение 18-19 марта ажиотаж на валютном рынке, вызванный коронавирусом, начал падать, и украинцы продали валюты больше, чем купили (подробнее).

5. КАБМИН ЗАПРЕЩАЕТ ВЫЕЗЖАТЬ ИЗ УКРАИНЫ С ЦЕЛЬЮ ТУРИЗМА. С 12:00 24 марта гражданам Украины будет запрещено покидать территорию страны с туристической целью (подробнее).

6. МИД ПРИЗВАЛ УКРАИНЦЕВ ВЕРНУТЬСЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ ДОМОЙ В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ДНЕЙ. В ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут невозможными на неопределенный срок, украинцев призвали вернуться ближайшими спецрейсами украинских компаний (подробнее).

7. ПАДЕНИЕ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ В ФЕВРАЛЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ. По данным Госстата, за первые два месяца этого года спад промпроизводства составил 3,1% (подробнее).

8. КОРОНАВИРУС "УРОНИЛ" РЫНОК СМАРТФОНОВ. Рынок смартфонов в феврале ощутил наибольшее падение за всю свою историю. В марте продажи останутся низкими (подробнее).

Читайте также:

На какие меры идут правительства, чтобы спасти экономики своих стран. 16 примеров

Нефтяная война – катастрофа. Выиграют США и Китай. Главное из интервью совладельца Лукойла

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
главное за день
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 