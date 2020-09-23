Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 сентября

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1. НЕПРИЗНАННЫЙ ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ. Сегодня во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации, на которой Александр Лукашенко подписал акт о принятии присяги. При этом многие европейские страны президентом его не признали (подробнее).

2. КИЕВ ОСТАНЕТСЯ В "ОРАНЖЕВОЙ" ЗОНЕ ДО МАРТА. Заявление об этом сегодня сделал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан. По его мнению, увеличение заболеваемости начнется уже на следующей неделе (подробнее).

3. КАБМИН РАССМОТРИТ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРА WILDBERRIES. Правительство подозревает, что тот собирается продавать продукцию российского производства (подробнее).

4. ИЛОН МАСК НЕ ОПРАВДАЛ ОЖИДАНИЙ ИНВЕСТОРОВ: РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ TESLA РУХНУЛА НА $50 МЛРД. Инвесторов разочаровало отсутствие "конкретики" на Battery Day: они ожидали, что Маск представит новые батареи для электрокаров Tesla (подробнее).

5. КАБМИН СОЗДАЛ РЕГУЛЯТОРА НА РЫНКЕ АЗАРТНЫХ ИГР И ЛОТЕРЕЙ. Главной задачей Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей станет выполнение функций органа лицензирования хоздеятельности (подробнее).

6. МИНУС 11 МЛРД ГРН. НАФТОГАЗ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СМЕНИЛ ПРИБЫЛЬ НА УБЫТОК. Нафтогаз ушел в "минус", выплатив при этом государству с начала года 39,6 млрд грн дивидендов (подробнее).

7. НБУ ОПРЕДЕЛИЛСЯ С КАНДИДАТОМ НА ГЛАВУ ОЩАДБАНКА. Нацбанк согласовал Сергея Наумова на должности председателя правления государственного Ощадбанка (подробнее).

8. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОАТОМОМ И ДОСТРОЙКА ХАЭС: ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ. Правительству поручили корпоратизировать Энергоатом и подать в Раду законопроект о проектировании и строительстве двух энергоблоков ХАЭС (подробнее).

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Дарья Мостовая

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