Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 сентября

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1. ГЛАВА НБУ ОБЕЩАЕТ НЕ СДЕРЖИВАТЬ КУРС ГРИВНИ ИСКУССТВЕННО. Национальный банк Украины не менял валютную политику плавающего курса и не планирует искусственно сдерживать укрепление гривни, если для этого сложатся рыночные условия (подробнее).

2. УКРАИНА И СЛОВАКИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПОЛНОЦЕННОМ ВОССТАНОВЛЕНИИ АЭРОПОРТА В УЖГОРОДЕ. Украина и Словакия согласились вместе восстанавливать аэропорт в Ужгороде еще в августе (подробнее).

3. ПРОТЕСТ ШАХТЕРОВ: КОМБИНАТ АХМЕТОВА И КОЛОМОЙСКОГО ОСТАНОВИЛ РАБОТУ И НАЧАЛ УВОЛЬНЕНИЯ. Шахтеры КЖРК отказались от компромиссов и повышения зарплат на 10-25% и остаются под землей. Предприятие готовится к длительному простою (подробнее).

4. СУД ОТКАЗАЛСЯ ВОЗОБНОВЛЯТЬ ДЕЛО О ФОРМУЛЕ "РОТТЕРДАМ+". Высший антикорсуд подтвердил обоснованность решения прокурора САП о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных доказательств (подробнее).

5. СЛУГА НАРОДА ЛИДИРУЕТ В РЕЙТИНГЕ ПАРТИЙ, НЕМНОГО ОПЕРЕЖАЯ ОПЗЖ И ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ – ОПРОС. Партии Слуга народа, ОПЗЖ, Европейская солидарность и Батькивщина в течение последней недели в совокупности потеряли почти 1,5% (подробнее).

6. РАКЕТНЫЙ МАГНАТ. ЧТО ПИШЕТ BLOOMBERG О МАКСЕ ПОЛЯКОВЕ И УКРАИНСКИХ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ. После удачного предполетного тестирования ракеты Firefly Alpha издание выпустило статью об украинском бизнесмене и космических заводах в Днепре (подробнее).

7. С 28 СЕНТЯБРЯ В УКРАИНЕ – НОВЫЕ КАРАНТИННЫЕ ЗОНЫ. КИЕВ – В ЖЕЛТОЙ: СПИСОК. В красную зону попали Тернополь и Бережаны Тернопольской области (подробнее).

8. У ТЕХНОПАРКА UNIT.CITY НОВЫЙ ИНВЕСТОР. ГРУППА "КОВАЛЬСКАЯ" ВЛОЖИТ В НЕГО $70 МЛН. ПСГ "Ковальская" и UFuture объявили о сотрудничестве и начинают строительство новых бизнес-кампусов на территории UNIT.City (подробнее).

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Вадим Ребрина

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