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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 марта

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 марта - Фото
26.03.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В УКРАИНЕ УЖЕ 156 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19. Умерло пять человек, выздоровел один, за сутки - 43 новых случая (подробнее).

2. КАБМИН ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ БЮДЖЕТ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ. Дефицит госбюджета предложено увеличить на 202,1 млрд гривень, почти до 8%. Планируется урезать поддержку аграриев, субвенции территориальным громадам и субвенции соцэкономразвития (подробнее).

3. В УКРАИНЕ РАЗРАБОТАНЫ СОБСТВЕННЫЕ ПЦР-ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС. Тест-система уже прошла регистрацию, изготовлена первая партия из 600 комплектов (подробнее).

4. ПРИВАТБАНК ВВЕЛ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ. С 1 марта и до конца мая льготы будут распространяться как на кредиты без просроченной задолженности, так и на те, что не были погашены вовремя (подробнее).

5. СЕНАТ США ОДОБРИЛ $2 ТРЛН ПОМОЩИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ. Предусмотрена выплата пособий по безработице, кредитная программа поддержки бизнеса и рост финансирования больниц (подробнее).

6. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА ПОД УГРОЗОЙ. Кабмин хочет урезать финансирование инвентаризации земель, которая является одной из необходимых мер для запуска рынка земли (подробнее).

7. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СНОВА ОБВАЛИЛИСЬ. Пакет антикризисных мер, принятый сенатом США, не помог. С утра Brent стоила $26,57 (-2,96%), WTI - $23,62 (-3,5%) (подробнее).

8. МОБИЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ЕВРОСОЮЗА ПОМОГУТ ОТСЛЕДИТЬ КОРОНАВИРУС. Восемь компаний согласились предоставлять данные о перемещении мобильных телефонов Еврокомиссии, чтобы контролировать распространение COVID-19 (подробнее).

Читайте также: 83000 украинцев вернулись из-за границы. Контролирует ли власть их карантин? Спойлер - нет

Денис Юдин
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