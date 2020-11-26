Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 ноября
1. МИНФИН ЗАЯВИЛ ОБ УСПЕХЕ В ПЕРЕГОВОРАХ С МВФ ПО ПАРАМЕТРАМ БЮДЖЕТА. Это было одной из главных предпосылок для начала пересмотра программы Stand-by, назначения даты визита миссии МВФ в Украину и получения очередного транша (подробнее).
2. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДАЛ В РАДУ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА. Президент предлагает поддерживать предпринимателей на время карантина (подробнее).
3. НАБУ ЗАПРОСИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА АРЕСТ ВОВКА И ДРУГИХ СУДЕЙ ОАСК. В бюро считают, что они злостно не выполняют процессуальные обязанности, а Вовк настаивает, что никаких обязанностей нет (подробнее).
4. ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАСТУТ. В Минэнерго повышение объяснили тем, что сейчас бытовые потребители платят только за транспорт электроэнергии (подробнее).
5. ПОД ЧЕРНОБЫЛЕМ ЗАФИКСИРОВАЛИ СКАЧКИ РАДИАЦИИ. Все дело в ежегодной проверке датчиков, объяснили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения (подробнее).
6. ТЕДИС ПРОИГРАЛА В СУДЕ АНТИМОНОПОЛЬНОМУ КОМИТЕТУ. Компания оспорит штраф на 3,4 млрд грн в Верховном суде (подробнее).
7. ЧИСЛО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛО 15 000. За сутки умерло 225 человек (подробнее).
8. BITCOIN ОБВАЛИЛСЯ НА $2000 ЗА ДЕНЬ. Это случилось из-за предположений о новых правилах в США, которые подорвут анонимность транзакций (подробнее).
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