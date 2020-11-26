UA

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 ноября

26.11.2020, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 ноября - Фото

1. МИНФИН ЗАЯВИЛ ОБ УСПЕХЕ В ПЕРЕГОВОРАХ С МВФ ПО ПАРАМЕТРАМ БЮДЖЕТА. Это было одной из главных предпосылок для начала пересмотра программы Stand-by, назначения даты визита миссии МВФ в Украину и получения очередного транша (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДАЛ В РАДУ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА. Президент предлагает поддерживать предпринимателей на время карантина (подробнее).

3. НАБУ ЗАПРОСИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА АРЕСТ ВОВКА И ДРУГИХ СУДЕЙ ОАСК. В бюро считают, что они злостно не выполняют процессуальные обязанности, а Вовк настаивает, что никаких обязанностей нет (подробнее).

4. ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАСТУТ. В Минэнерго повышение объяснили тем, что сейчас бытовые потребители платят только за транспорт электроэнергии (подробнее).

5. ПОД ЧЕРНОБЫЛЕМ ЗАФИКСИРОВАЛИ СКАЧКИ РАДИАЦИИ. Все дело в ежегодной проверке датчиков, объяснили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения (подробнее).

6. ТЕДИС ПРОИГРАЛА В СУДЕ АНТИМОНОПОЛЬНОМУ КОМИТЕТУ. Компания оспорит штраф на 3,4 млрд грн в Верховном суде (подробнее).

7. ЧИСЛО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛО 15 000. За сутки умерло 225 человек (подробнее).

8. BITCOIN ОБВАЛИЛСЯ НА $2000 ЗА ДЕНЬ. Это случилось из-за предположений о новых правилах в США, которые подорвут анонимность транзакций (подробнее).

Читайте также: Локдауну в Украине быть. Вопрос, когда. Какие варианты на столе у Зеленского?

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
главное за день

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации
 