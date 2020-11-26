Зафиксированные в ноябре экоактивистами сильнейшие скачки радиационного загрязнения в Чернобыльской зоне отчуждения – ложная тревога. Об этом заявил на брифинге в Zoom замглавы Госагентства по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера, 25 ноября, общественная организация SaveDnipro, которая координирует сбор данных с удаленных датчиков загрязнения окружающей среды, сообщила: "17-18 ноября около Чернобыля зафиксировано чудовищные скачки радиации" – и показала карты.

Как объяснил Шевчук, показатели с датчиков верные: кратковременные скачки были, но произошли они из-за того, что сотрудники ГАЗО проводят в зоне ежегодную проверку детекторов фона. Происходит это так: к датчику подносят специальный источник радиации и фиксируют его работу.

Спецпроект LIGA.net: Ядерный рубикон. Основное об аварии на ЧАЭС

"В соответствии с методикой метрологической поверки указанные датчики облучались стандартным источником высокой мощности. Проведение этих работ привело к повышению на 1,5-2 часа", – подчеркнули в ГАЗО в комментарии к посту SaveDnipro.

Он уточнил, что представители SaveDnipro не обратились в ГАЗО за комментарием и сразу выложили в сеть тревожную информацию. Замглавы ведомства добавил, что никаких аварий или других утечек радиации в зоне не было, а резкие скачки на датчиках будут отмечаться еще с неделю, пока идет проверка.

Читайте также: На Марсе предложили выращивать живые щиты от радиации из "чернобыльского" грибка

Координатор волонтерского штаба при общественном совете ГАЗО Александр Сирота еще вчера около полуночи выложил фото с показателями дозиметра на КП Дитятки и написал, что "если вы еще не собрались в ночную аптеку за раствором йода, то уже и не собирайтесь: зрада отменяется, радиационной фон без изменений".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.