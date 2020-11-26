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Зона | Под Чернобылем зафиксировали чудовищные скачки радиации. Власти успокоили – все в порядке

26.11.2020, 11:46
Под Чернобылем зафиксировали чудовищные скачки радиации. Власти успокоили – все в порядке - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Зафиксированные в ноябре экоактивистами сильнейшие скачки радиационного загрязнения в Чернобыльской зоне отчуждения – ложная тревога. Об этом заявил на брифинге в Zoom замглавы Госагентства по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук.

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Вчера, 25 ноября, общественная организация SaveDnipro, которая координирует сбор данных с удаленных датчиков загрязнения окружающей среды, сообщила: "17-18 ноября около Чернобыля зафиксировано чудовищные скачки радиации" – и показала карты.

Как объяснил Шевчук, показатели с датчиков верные: кратковременные скачки были, но произошли они из-за того, что сотрудники ГАЗО проводят в зоне ежегодную проверку детекторов фона. Происходит это так: к датчику подносят специальный источник радиации и фиксируют его работу.

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"В соответствии с методикой метрологической поверки указанные датчики облучались стандартным источником высокой мощности. Проведение этих работ привело к повышению на 1,5-2 часа", – подчеркнули в ГАЗО в комментарии к посту SaveDnipro.

Он уточнил, что представители SaveDnipro не обратились в ГАЗО за комментарием и сразу выложили в сеть тревожную информацию. Замглавы ведомства добавил, что никаких аварий или других утечек радиации в зоне не было, а резкие скачки на датчиках будут отмечаться еще с неделю, пока идет проверка.

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Координатор волонтерского штаба при общественном совете ГАЗО Александр Сирота еще вчера около полуночи выложил фото с показателями дозиметра на КП Дитятки и написал, что "если вы еще не собрались в ночную аптеку за раствором йода, то уже и не собирайтесь: зрада отменяется, радиационной фон без изменений".

Фото: Facebook/Александр Сирота
Евгений Пилипенко
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