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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 января

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 января - Фото
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1. УКРАИНА ПРОТИВ РОССИИ. ЕСПЧ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛУ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ РФ НА ДОНБАССЕ. В Страсбурге состоялось судебное заседание ЕСПЧ в делах против России о войне на Донбассе (заявитель – Украина) и о сбитом  Boeing-777 MH17 (заявитель – Нидерланды). Промежуточное решение появится через год-два. (подробнее)

2. АМЕРИКАНСКИЕ КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ В РОССИИ, ТРЕБУЮТ ОТ БАЙДЕНА ВВОДИТЬ САНКЦИИ ОСТОРОЖНО. Торговая группа, представляющая Chevron, General Electric и другие крупные корпорации США, просит Белый дом рассмотреть предоставление компаниям возможности выполнять свои обязательства после введения ограничений. (подробнее)

3. НАД УКРАИНОЙ ЛЕТАЮТ САМОЛЕТ-РАЗВЕДЧИК И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДРОН ВВС США. Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint летал над Украиной, в частности, над линией разграничения на Донбассе. Одновременно с этим ситуацию отслеживает стратегический разведывательный дрон ВВС США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk. (подробнее)

4. США ГОТОВЯТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ЕВРОПУ ГАЗОМ НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ. США ведут переговоры с крупными странами-энергопроизводителями и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае необходимости, если Россия нападет на Украину. (подробнее)

5. ГЕТМАНЦЕВ ОТКЛОНИЛ ТРЕБОВАНИЯ SAVEФОП ОБ ОТМЕНЕ РРО. Глава налогового комитета Верховной Рады заявил, что парламент не будет идти на компромиссы с движением SaveФОП и отменять или отсрочивать норму об обязательном применении регистраторов расчетных операций (РРО) физическими лицами-предпринимателями второй-четвертой групп. (подробнее)

6. СНАРЯДЫ ДЛЯ ВСУ УЖЕ ГОТОВЫ К ОТПРАВКЕ В УКРАИНУ – МИНИСТР ОБОРОНЫ ЧЕХИИ. Чехия уже подготовила к отправке в Украину военную помощь, в том числе снаряды калибра 152 мм. (подробнее)

7. КОРБАНА ПО РЕШЕНИЮ СУДА УБРАЛИ ИЗ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦИТРУСА. "Мы доказали в суде первой и апелляционной инстанций, что г-н Корбан никогда не имел и не имеет никакого отношения ни к одной из компаний группы Цитрус, а сегодня это решение было выполнено", – сообщили в Цитрусе. (подробнее)

8. ГОСДОЛГ УКРАИНЫ СОКРАТИЛСЯ ДО 51% ВВП ЗА ГОД. ГРАФИК ВЫПЛАТ НА 2022-Й – ОЧЕНЬ ЛЕГКИЙ. Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,67 трлн грн, или $97,95 млрд по состоянию на конец декабря 2021 года. (подробнее)

ДОПОЛНЕНО В 19:50

США ПЕРЕДАЛИ РОССИИ ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ КРЕМЛЯ ПО УКРАИНЕ И НАТО. Посол США в РФ Джон Салливан приехал в МИД России и передал заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко письменный ответ Администрации США. (подробнее)

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