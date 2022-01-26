Снаряды для ВСУ уже готовы к отправке в Украину – министр обороны Чехии

Чехия уже подготовила к отправке в Украину военную помощь, в том числе снаряды калибра 152 мм. Об этом министр обороны Чехии Яна Чернохова сказала в интервью для Denik N.

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Она заявила, что обосновала для правительства отправку в Украину 152-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. На вопрос журналиста, как скоро эта помощь может быть передана, министр сказала, что ее можно отправлять в ближайшее время.

"Начальник Генштаба заверил меня, что все готово", – сказала Чернохова.

По ее словам, груз должно принять правительство Украины, с которым "еще предстоит договориться, устроит ли его (военная помощь) и захочет ли (ее принять)".

О напряженности, которую Россия создает на границах Украины, Чернохова сказала, что "у России давняя тенденция навязывать свою политику Украине". Такую же политику, "из инструментария гибридных угроз", Кремль навязывает в Грузии, в Беларуси с согласия Лукашенко, в Казахстане, сказала министр.

Она согласна, что Чехия должна отдавать приоритет дипломатии, потому что "введение санкций против России не выгодно ни одной из сторон".

"Но Россия вообще не предприняла никаких шагов, чтобы изменить ситуацию", – отметила Чернохова.

Ранее Чернохова уже высказывалась за отправку военной помощи Украине, спикер минобороны Чехии заявляла, что ведомство после согласования с Генштабом 26 января представит правительству предложения об оказании помощи Украине.

17 апреля 2021 годя Чехия заявила о высылке российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) ко взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

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Сергей Бережной

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