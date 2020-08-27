Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 августа

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1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ — РЕКОРД ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ЗА СУТКИ: ДИНАМИКА ЭПИДЕМИИ. За прошедшие сутки зафиксировали рекордное число летальных случаев от COVID-19 - 49 человек (подробнее).

2. БАНК АРКАДА ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ. Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) сообщил о начале открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного банка Аркада с рынка, сообщается на сайте Фонда (подробнее).

3. В ОП ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ НА ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПЕСНИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРОВ. Во время официальных торжеств в честь Дня независимости песни использовались без разрешения артистов, так как это разрешено законом, сообщает пресс-служба Офиса президента (подробнее).

4. ЧАСТНАЯ ТЯГА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ. ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПЕРВЫЙ УЧАСТНИК ЭКСПЕРИМЕНТА. Министерство инфраструктуры определило первого участника экспериментального проекта по допуску частных локомотивов на некоторых направлениях железнодорожных путей общего пользования.

Победителем стала ООО "Украинская локомотивостроительная компания" (подробнее).

5. "ЛУКАВИТЬ НЕ БУДУ". ЛЯШКО НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖЕСТКОМУ КАРАНТИНУ. В Украине возможно возвращение к жесткому карантину из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко (подробнее).

6. ПУТИН ГОТОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИХ СИЛОВИКОВ ПРОТИВ ДЕМОНСТРАНТОВ В БЕЛАРУСИ. Россия сформировала резерв правоохранителей, которые "помогут при необходимости" Беларуси, где уже 20 дней протестуют против режима президента Александра Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин (подробнее).

7. ГПК НАФТОГАЗ ПОДНЯЛА СЕНТЯБРЬСКУЮ ЦЕНУ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 45%. Газопоставляющая компания "Нафтогаз" в сентябре поднимет цену на природный газ для населения в рамках пакета "месячный" на 45% (по сравнению с августом) или на 1,46 грн до 4,7 грн за 1 куб.м. (подробнее).

8. CБУ ЗАБЛОКИРОВАЛА ИЗВЕСТНУЮ ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ. Служба безопасности Украины заявляет, что заблокировала деятельность "организованной преступной группировки", участники которого создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан (подробнее).

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Арина Толина

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