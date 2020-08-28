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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 28 августа

28.08.2020, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 28 августа - Фото

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1. КУЛЕБА: УКРАИНА ЗАМОРОЗИЛА ВСЕ КОНТАКТЫ С БЕЛАРУСЬЮ. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что контакты с Беларусью восстановят, когда ситуация не будет нести политические, репутационные и моральные последствия для Украины (подробнее).

2. В УКРАИНЕ НОВЫЙ СУТОЧНЫЙ РЕКОРД ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ – ПРИБЛИЖАЕМСЯ К 2500В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом рекордное количество человек — 2438 (днем ранее - 1974 ), 866 пациентов выздоровели (подробнее).

3. ВСЕМИРНЫЙ БАНК ОТМЕНИЛ ПУБЛИКАЦИЮ DOING BUSINESS 2021. ПРОГРЕСС УКРАИНЫ ПЕРЕСМОТРЯТВсемирный банк перенес на неопределенный срок публикацию рейтинга Doing Business из-за обнаруженных нарушений при сборе и изменении данных (подробнее).

4. ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ. НАФТОГАЗ ПОЯСНИЛ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ГАЗТарифные планы, которые в соответствии требованиям законодательства публикует газопоставляющая компания "Нафтогаз", действуют для информирования только действующих и потенциальных клиентов компании, говорится в заявлении НАК "Нафтогаз Украины" (подробнее).

5. УКРАИНА РАССЧИТЫВАЕТ НА КРУПНЫЙ ОРУЖЕЙНЫЙ КОНТРАКТ С БРИТАНИЕЙ - ПОСОЛПосол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал заключение значительного контракта с этой страной на покупку и производство летального оружия (подробнее).

6. УЖЕСТОЧЕНИЕ КАРАНТИНА: МАУ ОТМЕНЯЕТ РЕЙСЫ. Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 14 сентября временно отменяет девять рейсов (подробнее).

7. ДЕЛО "РОТТЕРДАМ+" ЗАКРЫТО: САП ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ЭКСПЕРТЫ НЕ СМОГЛИ ПОДТВЕРДИТЬ УЩЕРБСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявляет, что эксперты не смогли подтвердить нанесение ущерба государству из-за применения формулы расчета цены на уголь "Роттердам+". Центр противодействия коррупции сообщил, что дело "Роттердам+" закрыто (подробнее).

8. КСУ ПРИЗНАЛ НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ НАЗНАЧЕНИЕ СЫТНИКА ГЛАВОЙ НАБУКонституционный суд постановил, что указ пятого президента Петра Порошенко о назначении главой НАБУ Артема Сытника не соответствует Конституции (подробнее).

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Арина Толина
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