Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 марта

1. В УКРАИНЕ - ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19. Вирус поразил мужчину в Черновцах, который вернулся из путешествия. Его доставили на подготовленную госпитальную базу. Жена, с которой путешествовал житель Черновцов, находится в самоизоляции дома, - без каких-либо признаков ОРВИ (подробнее).

2. ГЛАВНЫЙ САНВРАЧ: МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ НЕ ЗАЩИЩАЮТ ОТ КОРОНАВИРУСА. Замминистра здравоохранения и главный санврач Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски не спасают от коронавируса, а дают ложное ощущение безопасности. Надевать маски следует только людям с признаками ОРВИ (подробнее).

3. МИНЗДРАВ МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ МИНИСТР ВРЕМЕН ЯНУКОВИЧА. Потенциальным кандидатом на должность министра здравоохранения является Илья Емец, который возглавляет Центр детской кардиохирургии. Об этом LIGA.net сообщили четыре собеседника, знакомые с процессом переформатирования правительства (подробнее).

4. СЛУГА НАРОДА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ БОРЬБЫ НА ДОВЫБОРАХ В РАДУ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Слуга народа решила снять своего кандидата Викторию Алексейчук с выборов депутата Рады в избирательном округе №179 в Харьковской области. Она проводила слабую предвыборную кампанию и не сможет составить серьезную конкуренцию фавориту - бывшей главе Харьковской ОГА Юлии Светличной, считают в партии (подробнее).

5. В РАДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЕНИЯ О НЕДОВЕРИИ ГЕНПРОКУРОРУ РЯБОШАПКЕ. Документ подписали 158 народных депутатов. В проекте постановления сказано, что "есть все основания говорить о низкой эффективности" выполнения Рябошапкой обязанностей генпрокурора и о его несоответствии занимаемой должности (подробнее).

6. ГП "АНТОНОВ" И УКРОБОРОНПРОМ НЕ ПОДЕЛИЛИ 40 МЛН ГРН. ЭТО МЕШАЕТ КОНТРАКТУ С ПЕРУ. ГП "Антонов" не получило авансовый платеж от Укроборонпрома по проекту Ан-178 для МВД Республики Перу. А требования госконцерна уплатить ежеквартальный взнос грозит срыву международного контракта (подробнее).

7. КАБМИН ОГРАНИЧИЛ ЗАРПЛАТЫ В ГОСКОМПАНИЯХ. Кабинет министров установил максимальный размер зарплаты руководителей государственных компаний на уровне 1,25 млн грн в месяц. Размер зарплат членов наблюдательных советов госкомпаний привязали к средней зарплате в отрасли, в которой работает конкретная компания (подробнее).

8. В УКРАИНУ ЗАЙДЕТ ПОПУЛЯРНЫЙ СПОРТИВНЫЙ СТРИМИНГОВЫЙ СЕРВИС. Спортивный стриминговый сервис DAZN расширяет свое вещание на 200 стран, среди которых будет и Украина. Включение этих регионов должно произойти перед поединком мексиканского боксера Сауля Альвареса. Бой состоится 2 мая (подробнее).

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