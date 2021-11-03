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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 ноября

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 ноября - Фото

1. ДО КОНЦА НЕДЕЛИ В УКРАИНУ ПРИВЕЗУТ ПОЧТИ ТРИ МИЛЛИОНА ДОЗ ВАКЦИНЫ MODERNA – ЛЯШКО. До конца этой недели Украина получит почти три миллиона доз антикоронавирусной вакцины Spikevax производства американской компании Moderna (подробнее).

2. НАБУ И СБУ ПРОВОДЯТ ОБЫСКИ У МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ ЛЮБЧЕНКО, ПОДАВШЕГО ВЧЕРА В ОТСТАВКУ. По данным источников Слидство.Инфо, обыски могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов (подробнее).

3. РАДА ОТПРАВИЛА В ОТСТАВКУ АБРАМОВСКОГО С ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА ЭКОЛОГИИ. В партии Слуга народа ранее сообщили, что основной претензией к работе Абрамовского является крайне высокая коррумпированность экоинспекций в регионах (подробнее).

4. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОТПРАВИЛА МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ ЛЮБЧЕНКО В ОТСТАВКУ. Премьер-министр говорил, что Любченко не выполняет распоряжения, игнорирует определенные темы, которыми он должен заниматься, например, реформой корпоративного управления (подробнее).

5. РАДА ПРИНЯЛА ОТСТАВКУ РЕЗНИКОВА С ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА РЕИНТЕГРАЦИИ. Президент Владимир Зеленский предложил Раде назначить Резникова министром обороны вместо Андрея Тарана, которого парламент сегодня отправил в отставку (подробнее).

6. ВЕРХОВНАЯ РАДА УВОЛИЛА ГЛАВУ МИНПРОМА УРУСКОГО. По данным общественной организации StateWatch, причина – срыв решения СНБО о запуске реестра оборонных закупок (подробнее).

7. ЕББР ВЫКУПАЕТ ЕВРООБЛИГАЦИИ УКРЭНЕРГО ЧТОБЫ ПОГАСИТЬ ВСЕ ДОЛГИ ПО "ЗЕЛЕНОЙ" ЭНЕРГЕТИКЕ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует $75 млн в еврооблигации Укрэнрего, выпущенные на общую сумму в $825 млн, для урегулирования проблемы задолженности на рынке "зеленой" энергетики (подробнее).

8. В РОССИИ УПАЛ САМОЛЕТ АН-12. ПОГИБЛИ СЕМЬ ЧЕЛОВЕК, СРЕДИ НИХ ДВОЕ УКРАИНЦЕВ. В России, под Иркутском, упал грузовой самолет Ан-12. На борту находились семь человек. Все погибли. Среди жертв — двое граждан Украины (подробнее).

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Вадим Ребрина
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