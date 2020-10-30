Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 октября

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1. ЗАКОНОПРОЕКТ ЗЕЛЕНСКОГО: ПРЕЗИДЕНТ ХОЧЕТ ПРЕКРАТИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ВСЕХ СУДЕЙ КСУ. Несмотря на отсутствие в законе о Конституционном суде таких оснований для прекращения полномочий КСУ, президент хочет набрать новый состав суда (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС | ЭПИДЕМИЯ РАЗРАСТАЕТСЯ. ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 ПРЕВЫСИЛО 8000 В СУТКИ. Вчера, 29 октября, в Украине выявили 8312 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (7342 днем ранее) – это новый рекорд за время эпидемии (подробнее).

3. КАБМИН ИСКЛЮЧИЛ АРТЕМСОЛЬ, ХЛЕБ УКРАИНЫ И ГПЗКУ ИЗ СПИСКА ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ. Кабмин оставляет три продовольственные компании в государственной собственности (подробнее).

4. УЗ ОБЪЯВИЛА "БЕССРОЧНУЮ АКЦИЮ". СКОЛЬКО БУДУТ СТОИТЬ БИЛЕТЫ НА ИНТЕРСИТИ С 1 НОЯБРЯ. УЗ снижает цены на билеты Интерсити на 15%, но, если покупать их заранее, экономия может составить 20-25% (подробнее).

5. КАРАНТИН. С ПОНЕДЕЛЬНИКА В УКРАИНЕ НОВЫЕ ЗОНЫ КАРАНТИНА: В КРАСНОЙ – 11 ОБЛЦЕНТРОВ: СПИСОК. С понедельника, 2 ноября, в Украине вступят в силу новые зоны карантина, введенные в связи с эпидемией коронавируса. В красную зону, где наибольший риск распространения COVID-19, попали сразу 11 областных центров (подробнее).

6. ВВП БУДЕТ РАСТИ, НО ЭКОНОМИКА ВОССТАНОВИТСЯ НЕ СКОРО – ПРОГНОЗ НБУ. Экономика Украины будет расти в 2021 году и восстановится от последствий COVID-19 в 2022 году (подробнее).

7. ПРИБЫЛЬ ПРИВАТБАНКА СОКРАТИЛАСЬ НА 6 МЛРД ГРН. Государственный ПриватБанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью в 21,3 млрд грн. Это на 6,1 млрд грн меньше показателя (27,4 млрд грн) аналогичного периода прошлого года (подробнее).

8. "ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ". НКРЭКУ ВПЕРВЫЕ ОДОБРИЛА RAB-ТАРИФЫ ДЛЯ ОБЛЭНЕРГО. Регулятор одобрил RAB-тарифы для первых трех облэнерго с учетом новой методики по стимулирующему тарифообразованию (подробнее).

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Вадим Ребрина

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