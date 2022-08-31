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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 августа

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 августа - Фото
Главное за день

1. ГЛАВЫ МИД ЕВРОСОЮЗА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРИОСТАНОВИТЬ УПРОЩЕНИЕ ВИЗОВЫХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ РОССИЯН. На совещании глав МИД стран Евросоюза в Праге решено приостановить все действующие соглашения об упрощении визовых процедур для граждан РФ. (подробнее)

2. ГЕРМАНИЯ И ФРАНЦИЯ ПРЕДЛОЖИЛИ ЕВРОПЕ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ РОССИИ. Европе нужна обновленная стратегия по России, которая должна включать в себя поддержку Украины, укрепление обороны стран-членов ЕС и всего блока, поддержку противников российского режима и работу с глобальными партнерами по защите международного права. Об этом говорится в "секретной статье" авторства министров иностранных дел ФРГ и Франции. (подробнее)

3. МИССИЯ МАГАТЭ ПРИБЫЛА В ЗАПОРОЖЬЕ. 31 августа 2022 года, около 15:00, миссия Международного агентства по ядерной энергии прибыла в Запорожье. (подробнее)

4. РОССИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИЛА ПОСТАВКИ ГАЗА ПО СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ. Поставка газа по Северному потоку полностью прекращена, сообщил российский монополист Газпром в 09:00 по Киеву. (подробнее)

5. КУЛЕБА ПРЕДЛОЖИЛ ЕС СОЗДАТЬ СПЕЦПРОГРАММУ ДЛЯ РОССИЙСКИХ СОЛДАТ, КОТОРЫЕ СЛОЖАТ ОРУЖИЕ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Европейский Союз должен запретить въезд российским туристам и одновременно создать специальную программу для российских солдат, которые сложат оружие. (подробнее)

6. УКРАИНА НАКОПИЛА ДОСТАТОЧНО ГАЗА, ЧТОБЫ ПРОЙТИ УМЕРЕННУЮ ЗИМУ. Украина накопила в своих подземных хранилищах 13 млрд кубометров природного газа по состоянию на конец августа 2022 года. (подробнее)

7. МИНЦИФРА ПРЕЗЕНТОВАЛА ОБНОВЛЕНИЕ В ДИЕ. Министерство цифровой трансформации представило ряд новых документов и сервисов в Дие. Это документы латиницей, шеринг техпаспорта, пенсионное удостоверение и вид на жительство (постоянный или временный). (подробнее)

8. КИЕВ ОГРАНИЧИВАЕТ РАБОТУ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ. В столице с 1 сентября заведения общепита смогут работать не позже чем до 22:00. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева. (подробнее)

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