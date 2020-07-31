Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 31 июля

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1. УКРАИНУ РАЗДЕЛИЛИ НА ЧЕТЫРЕ КАРАНТИННЫХ ЗОНЫ. В красную зону, где установлены наиболее жесткие ограничения, вошли Луцк, Тернополь и Кицманский район (подробнее).

2. КРАВЧУК ГОТОВ ИДТИ НА КОМПРОМИССЫ ПО ДОНБАССУ. Речь об "управлении ситуацией", суверенитет территориальная целостность и независимость обсуждаться не могут, заявил новый глава ТКГ (подробнее).

3. ЭКОНОМИКА США ИСПЫТЫВАЕТ КРУПНЕЙШЕЕ ПАДЕНИЕ ЗА ПОЛВЕКА. Во втором квартале американский ВВП сократился на треть по сравнению с прошлым годом (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О КОМПЕНСАЦИИ ЗЕЛЕНОГО ТАРИФА. Выплаты из госбюджета составят не менее 20% (подробнее).

5. В СЕНАТ США ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЕЖЕГОДНОЙ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ. Выделять $300 млн для противостояния с агрессии России предлагают как республиканцы, так и демократы (подробнее).

6. НБУ СЧИТАЕТ, ЧТО ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ УПАДЕТ В ЭТОМ ГОДУ НА 6%. Уже в следующем году предсказывается рост на 4% (подробнее).

7. В МИНСКЕ ПРОШЕЛ РЕКОРДНЫЙ МИТИНГ ОППОЗИЦИИ. Вчера в столице Беларуси в поддержку кандидатки в президенты Тихановской собрались не менее 63 000 человек (подробнее).

8. ОЛЕГ ГЕЗ ПРОДОЛЖИТ РУКОВОДИТЬ УКРНАФТОЙ. Набсовет без конкурса заключил контракт с главой правления компании (подробнее).

9. НБУ УТВЕРДИЛ ПОКУПУ ЯРОСЛАВСКИМ БАНКА ПИНЧУКА. Кредит-Дипро за полгода потерял 148,5 млн грн (подробнее).

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Денис Юдин

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