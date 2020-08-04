Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 4 августа

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1. БЕЛАРУСЬ ВЫБИРАЕТ ПРЕЗИДЕНТА. НАЧАЛОСЬ ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. Всего в списки избирателей внесли около 6,85 млн граждан при населении страны около 9,4 млн (подробнее).

2. ГОСРЕЕСТР ЮРЛИЦ И ФЛП БУДЕТ ЗАКРЫТ НА ДВЕ НЕДЕЛИ. Доступ к реестру будет закрыт с 5 по 16 августа. Если выписки по документам, поданным до 5 августа, нужны будут срочно, придется заплатить (подробнее).

3. В КИЕВЕ ЗАПУСТЯТ "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. Изначально это будет пилотный проект для 170 детей с ограниченными возможностями, стартует он с сентября (подробнее).

4. TWITTER ГРОЗИТ ДО $250 МЛН ШТРАФА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. Власти США подозревают соцсеть в использовании личных данных пользователей для таргетинга рекламы (подробнее).

5. МИРОВЫЕ ПРОДАЖИ СМАРТФОНОВ УПАЛИ НА ЧЕТВЕРТЬ, SAMSUNG ПОТЕРЯЛ ЛИДЕРСТВО. Падение спроса связывают с негативным влиянием пандемии коронавируса на экономику, а лидером продаж впервые стал Huawei (подробнее).

6. ЛУКАШЕНКО: НА ЮГ БЕЛАРУСИ ПЕРЕБРОСИЛИ ЕЩЕ ОДИН ОТРЯД БОЕВИКОВ. Президент Беларуси не уточнил, является ли отряд российским, но сказал, что отловят всех. Также он назвал ложью версии о транзите боевиков ЧВК Вагнер через Минск (подробнее).

7. ФБР ПРИШЛО С ОБЫСКОМ В ОФИС КОМПАНИИ КОЛОМОЙСКОГО В США. Бюро провело обыск в компании Optima, которая принадлежит Коломойскому и Боголюбову и может быть причастна к отмыванию выведенных денег из ПриватБанка (подробнее).

8. ДТЭК АХМЕТОВА НАЧНЕТ ПРОДАВАТЬ ГАЗ НАСЕЛЕНИЮ. Переговоры по поставке газа юрлицам уже ведутся, следующим шагом станет поставка газа бытовым потребителям (подробнее).

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