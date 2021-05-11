UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Восемь главных новостей Украины и мира на 20:00 11 мая

11.05.2021, 20:04
Восемь главных новостей Украины и мира на 20:00 11 мая - Фото

1. ШМЫГАЛЬ О ПОВЫШЕНИИ НАЛОГОВ: КОСНЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. Кабинет министров не планирует повышать общегосударственные налоги для граждан или предприятий (подробнее).

2. В РОССИИ В ШКОЛЕ ОТКРЫЛИ ОГОНЬ, УБИВ СЕМЕРЫХ ДЕТЕЙ И УЧИТЕЛЬНИЦУ: ФОТО И ВИДЕО. В российском городе Казань (Татарстан) молодой человек открыл стрельбу из ружья в здании школы под конец второго урока: погибли семеро детей и учительница (подробнее).

3. ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ О ЗАКОНОПРОЕКТЕ ПРО ЛОЖЬ В ДЕКЛАРАЦИЯХ: ВСЕ ХОРОШО, НО ЕСТЬ "НО". Эксперты отметили, что если закон будет принят в текущей редакции, то часть правонарушений может остаться безнаказанной (подробнее).

4. ИЗ УКРПОЧТЫ В ОЩАДБАНК. ПФУ ПОКАЗАЛ ПЛАН ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕРЕХОДА ПЕНСИОНЕРОВ В БАНКИ. Ощадбанк станет базовым банком по обслуживанию пенсионеров, которые сейчас получают пенсионные выплаты наличными через почтальонов Укрпочты (подробнее).

5. СБУ ПРИШЛА С ОБЫСКАМИ ДОМОЙ К МЕДВЕДЧУКУ. ПОДПИСАНО ПОДОЗРЕНИЕ В ГОСИЗМЕНЕ. Медведчук и Козак подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму (подробнее).

6. "ПИСЕМ СЧАСТЬЯ" НЕ БУДЕТ. АВАКОВ АНОНСИРОВАЛ ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОФОРМЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПДД. Полиция не будет отправлять нарушителям ПДД постановлений о штрафах, так званых писем счастья, в случае уплаты штрафа на месте (подробнее).

7. КАБМИН ОБЯЗАЛ СЕТИ АЗС ПРЕДУПРЕЖДАТЬ О РОСТЕ ЦЕН НА БЕНЗИН И ДТ. Кабинет министров признал бензин марок А-92 и А-95, и дизельное топливо социально значимыми товарами и ввел декларирование роста цен на топливо. Сети АЗС обязали информировать о значительном росте цены за 20 дней (подробнее).

8. В ДЕЛЕ О ГОСИЗМЕНЕ МЕДВЕДЧУКА ЗАМЕШАН ЗАМГЛАВЫ АП РОССИИ: ОПУБЛИКОВАНЫ ПЕРЕГОВОРЫ. В деле о государственной измене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука замешан заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Жизнь и деньги Андрея Портнова. История, которая начинается в криминальном Луганске

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 