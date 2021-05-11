Венецианская комиссия о законопроекте про ложь в декларациях: Все хорошо, но есть "но"

6 мая Венецианская комиссия опубликовала вывод о законопроекте 4651, который должен вернуть уголовную ответственность за ложь в декларациях взамен отмененной Конституционным судом статьи 366-1 УК. Несмотря на то, что в целом комиссия одобрила проект, она все же нашла в нем и определенные недостатки.

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В частности, эксперты отметили, что если закон будет принят в текущей редакции, то часть правонарушений может остаться безнаказанной.

"Даже если законопроект будет принят в нынешней редакции, по мнению Венецианской комиссии, Верховная Рада, останется в рамках решения КСУ 13-р/2020. Таким образом, определенная категория мелких правонарушений останется декриминализированной (в отличие от статьи 366-1, которую КСУ признал неконституционной)", говорится в заключении.

Комиссия отметила, что если раньше лишение свободы применялось, когда разница между задекларированной суммой и реальной превышала 250 прожиточных минимумов, то теперь эта разница должна составлять более 2000 прожиточных минимумов.

С другой стороны, по мнению комиссии, "санкции теперь более точно соответствуют типу и тяжести правонарушения, чем в отмененной статье 366-1", а у парламента еще есть "время для маневров, чтобы еще больше их ужесточить".

Эксперты подчеркнули, что кроме самих законов, важно и то, как они будут применяться, так как "повышение уровня санкций не будет иметь никакого эффекта, если коррумпированные чиновники будут оставаться безнаказанными фактически".

Также в комиссии выразили сожаление, что ответственность за ложь в декларациях можно будет применять только в следующем году (при декларировании доходов за 2021 год), но напомнили о возможности затребовать дополнительные декларации за 2020 год, чтобы подтвердить достоверность уже поданных основных.

В целом Венецианская комиссия положительно оценила законопроект 4651, заявив, что он "соответствует международным обязательствам Украины", а также увеличение срока исковой давности до трех лет и возможность привлечь к ответственности экс-чиновников по их декларациям за прошедший год.

27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.

4 декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, повысив порог ответственности и заменив лишение свободы ее ограничением в качестве максимального наказания.

В НАПК раскритиковали закон и призвали Зеленского ветировать его.

26 января 2021 года президент внес в Раду законопроект 4651, который возвращает лишение свободы в качестве наказания за недостоверное декларирование. В апреле он был одобрен Радой в первом чтении.

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Дарья Мостовая

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