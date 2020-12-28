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Дело о недостоверном декларировании против мэра Днепра Филатова закрыто – НАПК

28.12.2020, 12:54
Дело о недостоверном декларировании против мэра Днепра Филатова закрыто – НАПК - Фото
Борис Филатов (Фото: пресс-служба Днепровского горсовета)

Правоохранители закрыли еще шесть уголовных дел за недостоверное декларирование, в том числе – против мэра Днепра Бориса Филатова. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

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Филатова подозрвали в недостоверном декларировании 485 800 грн в 2016 году и 519 700 грн в 2017-м.

Кроме Филатова, на основании решения КСУ о неконституционности уголовной ответственности за ложь в декларациях были закрыты дела против экс-нардепов Игоря Шкиря и Андрея Павелко, судьи КСУ Ирины Завгородней, судьи Заводского райсуда Днепродзержинска Станислава Рычки и начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко.

Денис Юдин
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