Дело о недостоверном декларировании против мэра Днепра Филатова закрыто – НАПК

Правоохранители закрыли еще шесть уголовных дел за недостоверное декларирование, в том числе – против мэра Днепра Бориса Филатова. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

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Филатова подозрвали в недостоверном декларировании 485 800 грн в 2016 году и 519 700 грн в 2017-м.

Кроме Филатова, на основании решения КСУ о неконституционности уголовной ответственности за ложь в декларациях были закрыты дела против экс-нардепов Игоря Шкиря и Андрея Павелко, судьи КСУ Ирины Завгородней, судьи Заводского райсуда Днепродзержинска Станислава Рычки и начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко.

Денис Юдин

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