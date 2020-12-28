Дело о недостоверном декларировании против мэра Днепра Филатова закрыто – НАПК
28.12.2020, 12:54
Борис Филатов (Фото: пресс-служба Днепровского горсовета)
Правоохранители закрыли еще шесть уголовных дел за недостоверное декларирование, в том числе – против мэра Днепра Бориса Филатова. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.
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Филатова подозрвали в недостоверном декларировании 485 800 грн в 2016 году и 519 700 грн в 2017-м.
Кроме Филатова, на основании решения КСУ о неконституционности уголовной ответственности за ложь в декларациях были закрыты дела против экс-нардепов Игоря Шкиря и Андрея Павелко, судьи КСУ Ирины Завгородней, судьи Заводского райсуда Днепродзержинска Станислава Рычки и начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить антикоррупционное законодательство.
- 27 ноября рабочая группа Рады согласовала пути решения кризиса с КСУ.
- 4 декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, повысив порог ответственности и заменив лишение свободы ее ограничением в качестве максимального наказания. В НАПК раскритиковали закон и призвали президента Владимира Зеленского ветировать его.
- 15 декабря Рада приняла закон о восстановлении работы НАПК.
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