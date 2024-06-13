Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 13 июня

G7 согласовали $50 млрд для Украины, безопасное соглашение с Японией, США не передают Patriot из Польши и другие новости

Заседание G7 (Фото: Офис президента)

1. В G7 согласовали $50 млрд для Украины: используют замороженные активы РФ. Лидеры стран – членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились передать Украине $50 млрд с использованием замороженных активов Российской Федерации (подробнее).

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2. Украина и Япония заключили двустороннее соглашение о безопасности – текст. Президент Владимир Зеленский и премьер Японии Фумио Кишида подписали договор о безопасности между двумя странами. Это первое двустороннее соглашение, заключенное между Украиной и страной, которая не член НАТО и является страной Тихоокеанского региона (подробнее).

3. США о Patriot для Украины: Из Польши не дадим, работаем с другими партнерами. США не будут передавать Украине систему противовоздушной обороны Patriot из Польши, идет работа с другими союзниками, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Ранее СМИ утверждали, что президент США Джо Байден принял решение передать Украине вторую систему Patriot, которая должна прибыть из Польши (подробнее).

4. Россию обвиняют в преднамеренной тактике голодовки в Мариуполе – юристы передали отчет в Гаагу. Российская армия применяла "преднамеренную схему" тактики голодовки во время 85-дневной осады Мариуполя в начале 2022 года, что равнозначно военному преступлению. Об этом написало издание The Guardian со ссылкой на новый анализ, представленный в Международный уголовный суд (подробнее).

5. ССО впервые в истории войны поразили новейшую станцию ​​связи россиян Р-416ГМ – видео. Силы специальных операций поразили новейшую станцию ​​связи россиян Р-416ГМ. Это произошло впервые в истории войны. В результате точной работы станция была поражена и нарушена связь между командным пунктом и подразделениями армии России (подробнее).

6. Киев покупает 15 австрийских мини-ТЭЦ общей мощностью 60 МВт. Цена – 1,1 млрд грн. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" 10 июня провело аукцион на закупку 15 когенерационных установок по производству тепла и электроэнергии с общей мощностью 60 МВт. Его победителем стала словацкая компания KTS Engineering sro (подробнее).

7. Найем представил Шмыгалю отчет, из-за которого его не пустили в Берлин. Мустафа Найем, подавший 10 июня в отставку с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, в среду, 12 июня, заявил, что отчитался украинскому премьеру о реализации проектов по защите объектов энергетики, восстановлению населенных пунктов и обеспечению работы пропускных пунктов (подробнее).

8. Великобритания вслед за США ввела санкции против Московской биржи. Великобритания в четверг, 13 июня, вслед за США ввела санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Всего в новом пакете санкций Британии 42 человека и шесть кораблей теневого флота (подробнее).

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