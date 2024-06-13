Вісім головних новин України та світу на 21:00 13 червня

G7 погодили $50 млрд для України, безпекова угода з Японією, США не передають Patriot з Польщі та інші новини

Засідання G7 (Фото: Офіс президента)

1. У G7 погодили $50 млрд для України: використають заморожені активи РФ. Лідери країн – членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися передати Україні $50 млрд з використанням заморожених активів Російської Федерації (детальніше).

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2. Україна та Японія уклали двосторонню безпекову угоду – текст. Президент Володимир Зеленський та прем'єр Японії Фуміо Кішіда підписали безпековий договір між двома країнами. Це перша двостороння угода, укладена між Україною та державою, яка не є членом НАТО і є країною Тихоокеанського регіону (детальніше).

3. США про Patriot для України: З Польщі не дамо, працюємо з іншими партнерами. США не передаватимуть Україні систему протиповітряної оборони Patriot з Польщі, йде робота з іншими союзниками, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. Раніше ЗМІ стверджували, що президент США Джо Байден ухвалив рішення передати Україні другу систему Patriot, яка мала б прибути з Польщі (детальніше).

4. Росію звинувачують у навмисній тактиці голодування в Маріуполі – юристи передали звіт у Гаагу. Російська армія застосовувала "навмисну ​​схему" тактики голодування під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року, що рівнозначно воєнному злочину. Про це написало видання The Guardian із посиланням на новий аналіз, поданий до Міжнародного кримінального суду (детальніше).

5. ССО вперше в історії війни уразили новітню станцію зв’язку росіян Р-416ГМ – відео. Сили спеціальних операцій уразили новітню станцію зв’язку росіян Р-416ГМ. Це сталося вперше в історії війни. У результаті влучної роботи станцію уражено та порушено зв’язок між командним пунктом та підрозділами армії Росії (детальніше).

6. Київ купує 15 австрійських міні-ТЕЦ загальною потужністю 60 МВт. Ціна – 1,1 млрд грн. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" 10 червня провело аукціон на закупівлю 15 когенераційних установок для виробництва тепла й електроенергії з загальною потужністю 60 МВт. Його переможцем стала словацька компанія KTS Engineering s.r.o. (детальніше).

7. Найєм представив Шмигалю звіт, через який його не пустили в Берлін. Мустафа Найєм, який подав 10 червня у відставку з посади голови Державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури, у середу, 12 червня, заявив, що відзвітував українському прем'єру щодо реалізації проєктів із захисту об'єктів енергетики, відновлення населених пунктів та забезпечення роботи пропускних пунктів (детальніше).

8. Велика Британія слідом за США ввела санкції проти Московської біржі. Велика Британія у четвер, 13 червня, слідом за США ввела санкції проти Московської біржі, Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарію. Загалом у новому пакеті санкцій Британії 42 осіб і шість кораблів тіньового флоту (детальніше).

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