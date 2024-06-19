Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 19 июня

Десятки оккупантов блокированы в Волчанске, американские F-16 будут базироваться в Украине, обвал части Воздухофлотского путепровода и другие новости

F-16 (Иллюстративное фото: EPA)

1. Десятки российских оккупантов заблокированы в Волчанске – группировка "Харьков". В Волчанске Харьковской области заблокированы десятки российских захватчиков на одном из участков города, сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх. Конкретная локация не уточняется (подробнее).

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2. Белый дом: F-16, предоставленные ВСУ Соединенными Штатами, будут базироваться в Украине. Истребители F-16, которые США предоставят Киеву, будут размещены на территории Украины. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, это предусмотрено двусторонним договором безопасности (подробнее).

3. Еврокомиссия предоставила проект бюджета ЕС на 2025 год с 15,2 млрд евро для Украины. Европейская комиссия подала на утверждение проект бюджета Евросоюза на 2025 год на 199,7 млрд евро. Для Украины в проекте бюджета предусмотрено 4,3 млрд евро грантов в пределах Ukraine Facility и 10,9 млрд евро кредитов (подробнее).

4. "Облегчение в августе". В Госэнергонадзоре спрогнозировали ситуацию с отключениями света. В ближайшие полтора месяца ситуация с поставкой электроэнергии будет оставаться сложной. Смягчение графиков отключений света в Украине ожидается в августе, сообщила Государственная инспекция по энергетическому надзору (подробнее).

5. В Киеве упала часть Воздухофлотского путепровода – фото. В Киеве произошел обвал фрагментов пешеходной части Воздухофлотского путепровода, поэтому есть ограничения в движении транспорта. Патрульная полиция отметила , что из-за обвала части путепровода, по улице Борщаговской в обоих направлениях перекрыт проезд (подробнее).

6. В деле Насирова новое громкое подозрение. НАБУ пришло к киевскому застройщику. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении застройщику Александру Глимбовскому по делу о вероятном получении взятки бывшим главой Государственной фискальной службы Романом Насировым от владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка (подробнее).

7. Путин и Ким заключили "всеобъемлющий" договор. В Раде объяснили, значит ли это что-то для Украины. Российский диктатор Владимир Путин и его северокорейский "коллега" Ким Чен Ын 19 июня подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Нардеп от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил LIGA.net, что для Украины это, по сути, ничего не меняет (подробнее).

8. В Украину заходит американский оборонный гигант Northrop Grumman. Американская компания Northrop Grumman планирует производить боеприпасы среднего калибра в Украине. Об этом сообщил один из топ-менеджеров Northrop Дэйв Бартелл во время выставки Eurosatory 2024 в Париже (подробнее).

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