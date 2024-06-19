Вісім головних новин України та світу на 21:00 19 червня

Десятки окупантів блоковано у Вовчанську, американські F-16 базуватимуться в Україні, обвал частини Повітрофлотського шляхопроводу та інші новини

F-16 (Ілюстративне фото: EPA)

1. Десятки російських окупантів заблоковано у Вовчанську – угруповання "Харків". У Вовчанську Харківської області заблоковані десятки російських загарбників на одній із ділянок міста, повідомив LIGA.net речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх. Конкретна локація не уточнюється (детальніше).

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2. Білий дім: F-16, надані ЗСУ Сполученими Штатами, базуватимуться в Україні. Винищувачі F-16, які США нададуть Києву, будуть розміщені на території України. Про це повідомив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. За його словами, це передбачено двосторонньою безпековою угодою (детальніше).

3. Єврокомісія подала проєкт бюджету ЄС на 2025 рік із 15,2 млрд євро для України. Європейська комісія подала на затвердження проєкт бюджету Євросоюзу на 2025 рік на 199,7 млрд євро. Для України у проєкті бюджету передбачено 4,3 млрд євро грантів у межах Ukraine Facility та 10,9 млрд євро кредитів (детальніше).

4. "Полегшення у серпні". У Держенергонагляді спрогнозували ситуацію з відключеннями світла. Найближчі півтора місяця ситуація з постачанням електроенергії залишатиметься складною. Пом'якшення графіків знеструмлень в Україні очікується у серпні, повідомила Державна інспекція з енергетичного нагляду (детальніше).

5. У Києві впала частина Повітрофлотського шляхопроводу – фото. У Києві стався обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу, через це є обмеження у русі транспорту. Патрульна поліція зазначила , що через обвал частини шляхопроводу, на вулиці Борщагівській в обох напрямках перекрито проїзд (детальніше).

6. У справі Насірова нова гучна підозра. НАБУ прийшло до київського забудовника. Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру забудовнику Олександру Глімбовському у справі про ймовірне отримання хабаря колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіровим від власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка (детальніше).

7. Путін і Кім уклали "всеосяжний" договір. У Раді пояснили, чи значить це щось для України. Російський диктатор Володимир Путін та його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин 19 червня підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що для України це, по суті, нічого не змінює (детальніше).

8. В Україну заходить американський оборонний гігант Northrop Grumman. Американська компанія Northrop Grumman планує виробляти боєприпаси середнього калібру в Україні. Про це повідомив один із топменеджерів Northrop Дейв Бартелл під час виставки Eurosatory 2024 у Парижі (детальніше).

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