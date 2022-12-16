Восемь высоковольтных подстанций на юге и на западе поможет отстроить Германия – Укрэнерго

Германия поможет Украине отстроить восемь высоковольтных подстанций на юге и на западе страны, которые были разрушены в результате российского ракетного террора. Об этом сообщает Укрэнерго.

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Как отмечается, 16 декабря, министр финансов Сергей Марченко и председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий подписали соглашения с Кредитным учреждением по восстановлению (KfW), которое позволит привлечь 32,5 млн евро для финансирования восстановления объектов энергетической инфраструктуры.

Правительство Германии на встрече представляла посол Анка Фельдгузен.

Полученные средства пойдут на установку уже в ближайшее время на подстанциях оборудования, которое позволит управлять их работой дистанционно с центрального диспетчерского пункта.

Сообщается, что восемь восстановленных высоковольтных подстанций на юге и на западе будут автоматизированными, требовать минимум персонала, отвечать требованиям ENTSO-E относительно надежности работы системы электропередачи и безопасности сети.

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Наталія Медведєва

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