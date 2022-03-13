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Восьми бойцам ВСУ присвоено звание Героя Украины: какие подвиги они совершили

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 02:05
Восьми бойцам ВСУ присвоено звание Героя Украины: какие подвиги они совершили - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины 106 военнослужащих ВСУ, проявивших доблесть в боях с российскими оккупантами. Из них восемь получили звание Герой Украины. Об этом глава государства заявил в обращении 12 марта.

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"17 из них, к сожалению, – посмертно. Но они – герои", – сказал президент.

Зеленский присвоил звания Героя Украины с присвоением ордена "Золотая Звезда":

Старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу. Посмертно. Мужественно оборонял наши позиции в Киевской области. Уничтожил вражескую технику и большое количество живой силы врага.

Старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу. Посмертно. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительный урон врагу и героически погиб, защищая своих собратьев.

Солдату Мрочку Константину Васильевичу. Посмертно. Мужественно боролся с превосходящими силами противника. Благодаря его эффективным действиям кафиры понесли болезненные потери.

Солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу. Посмертно. Героически выполнял свой долг в бою против превосходивших сил врага. До последнего помогал своим сослужащим.

Сержанту Ханину Андрею Павловичу. Посмертно. Защищая Волноваху в Донецкой области уничтожил танк врага и около 10 человек противника. Во время боя, получив ранения, помогал раненым сослужащим и до последнего выполнял свой долг.

Сержанту Дерусовой Инне Николаевне. Посмертно. С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийских обстрелов русских войск, оказывая помощь раненым военным. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда":

Старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.

Старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области, было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взяты в плен пять оккупантов.

Полное обращение Зеленского можно послушать по ссылке.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский война обращение солдаты герои награды
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