Восьми бойцам ВСУ присвоено звание Героя Украины: какие подвиги они совершили

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины 106 военнослужащих ВСУ, проявивших доблесть в боях с российскими оккупантами. Из них восемь получили звание Герой Украины. Об этом глава государства заявил в обращении 12 марта.

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"17 из них, к сожалению, – посмертно. Но они – герои", – сказал президент.

Зеленский присвоил звания Героя Украины с присвоением ордена "Золотая Звезда":



Старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу. Посмертно. Мужественно оборонял наши позиции в Киевской области. Уничтожил вражескую технику и большое количество живой силы врага.



Старшему солдату Пархомуку Виталию Васильевичу. Посмертно. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров нанес значительный урон врагу и героически погиб, защищая своих собратьев.



Солдату Мрочку Константину Васильевичу. Посмертно. Мужественно боролся с превосходящими силами противника. Благодаря его эффективным действиям кафиры понесли болезненные потери.



Солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу. Посмертно. Героически выполнял свой долг в бою против превосходивших сил врага. До последнего помогал своим сослужащим.



Сержанту Ханину Андрею Павловичу. Посмертно. Защищая Волноваху в Донецкой области уничтожил танк врага и около 10 человек противника. Во время боя, получив ранения, помогал раненым сослужащим и до последнего выполнял свой долг.



Сержанту Дерусовой Инне Николаевне. Посмертно. С 24 февраля старший боевой медик выполняла задание в городе Ахтырка Сумской области. Спасла более 10 военнослужащих, рискуя собственной жизнью. Погибла от артиллерийских обстрелов русских войск, оказывая помощь раненым военным. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.



Присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда":



Старшему лейтенанту Гуцулу Владимиру Александровичу. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.



Старшему лейтенанту Черному Владимиру Владимировичу. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области, было уничтожено около 50 человек противника, танк Т-72 и взяты в плен пять оккупантов.

Полное обращение Зеленского можно послушать по ссылке.

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Яна Катасонова

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