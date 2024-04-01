Восстановление Харькова. Мэр: Нужно более $10 млрд – привлекаем международных партнеров

Харьков (Фото: EPA)

Для того чтобы отстроить все, что повредила Россия в Харькове – нужно более $10 млрд, каждый прилет – это выбитые окна, разбитые крыши, избитые квартиры, погибшие и раненые люди. Об этом рассказал в интервью для LIGA.net городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Терехов рассказал, что у города есть несколько приоритетов в бюджете и один из них – это восстановление. Он отметил, что ни один бюджет города в мире не может выдержать нагрузку в $10 млрд, поэтому город привлекает международных партнеров.

"Россия врет, когда говорит, что бьет только по военным объектам. С каждым прилетом у нас все больше доказательств, что это настоящий геноцид", – подчеркнул городской голова.

Терехов акцентировал, что Северная Салтовка – это боль всей страны, там практически нет ни одного многоэтажного дома, который бы не пострадал.

В частности городской голова Харькова выделил еще два приоритета в бюджете: поддержка военных и детей, родители которых погибли на поле боя.

"Более полумиллиарда гривен перечислили на счета воинских частей. В этом году – уже более 100 млн грн", – добавил он.

В ночь на 1 апреля захватчики ударили по Харьковской области, в результате чего повреждено здание местного пожарно-спасательного подразделения.

Мэр рассказал, что в Харькове практически закончили строительство подземной школы, чтобы уберечь детей от ударов россиян.

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