Відбудова Харкова. Міський голова: Потрібно понад $10 млрд – залучаємо міжнародних партнерів

Харків (Фото: EPA)

Для того, аби відбудувати все, що пошкодила Росія у Харкові, – потрібно понад $10 млрд, кожен приліт – це вибиті вікна, розтрощені дахи, побиті квартири, загиблі та поранені люди. Про це розповів у інтерв'ю для LIGA.net міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Терехов розповів, що у міста є кілька пріоритетів у бюджеті й один із них – це відбудова. Він наголосив, що жоден бюджет міста у світі не може витримати навантаження у $10 млрд, тому місто залучає міжнародних партнерів.

"Росія бреше, коли каже, що б'є тільки по військових об'єктах. З кожним прильотом у нас дедалі більше доказів, що це справжній геноцид", – наголосив міський голова.

Терехов акцентував, що Північна Салтівка – це біль усієї країни, там практично немає жодного багатоповерхового будинку, який би не постраждав.

Зокрема міський голова Харкова виділив ще два пріоритети в бюджеті: підтримка військових та дітей, батьки яких загинули на полі бою.



"Більше пів мільярда гривень перерахували на рахунки військових частин. Цього року – вже понад 100 млн грн", – додав він.

У ніч проти 1 квітня загарбники вдарили по Харківській області, внаслідок чого пошкоджено будівлю місцевого пожежно-рятувального підрозділу.

Міський голова розповів, що в Харкові практично закінчили будівництво підземної школи, щоб уберегти дітей від ударів росіян.

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