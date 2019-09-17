"Вот вам, а не Украина": Карпюк передал привет бывшим тюремщикам

Николай Карпюк (скриншот из видеозаписи)

В 2014 году сотрудники Федеральной службы безопасности РФ похвалялись перед политзаключенным Николаем Карпюком тем, как Россия реализует план по развалу Украины. Об этом экс-узник РФ рассказал на пресс-конференции в Киеве.

"Был среди них (сотрудников ФСБ, - ред.) один генерал-лейтенант, как он назвался, Роман Григорьевич. И этот генерал рассказывал мне о планах по развалу Украины, которые они разработали, и как они успешно реализуются Москвой. <...> План раскола Украины по Днепру: левый берег забирают себе, правый отдают Европе или полякам. Только еще не определились с тем, что делать с Киевом - забрать себе или отдать", - сказал Карпюк о периоде заточения во Владикавказе.

Ему рассказали, что Россия "запустила сепаратистские темы" в Бессарабии, Закарпатье и во Львове. При последней встрече с "генералом ФБС" в сентябре 2014-го узник ожидал, что тот похвастает успехами РФ, но ФСБшник "молчал".

"Тогда я сам задаю ему вопрос. "Та что там, мы сейчас решили немножко запустить перемирие, слишком там долго все это происходит, людей много убито, сейчас в Минске идут переговоры, мы разработали план урегулирования этого всего". И я понял: они проиграли", - отметил Карпюк.

После этого, рассказывает экс-узник РФ, он вернулся в камеру, "помолился, поблагодарил за то, что вы одержали победу", и сказал: "Вот вам, а не Украина" - и показал характерный жест (см. фото выше).

Ранее Карпюк рассказал, как спецслужбы РФ угрожали выкрасть и пытать его девятилетнего сына. После освобождения он заявил, что "русские – очень хорошие люди", которые "находятся в рабстве" из-за тотального контроля со стороны силовых органов РФ.

Читайте также: Врезали "чип". Экс-узник РФ рассказал, как россияне пытали Клыха