"Врезали чип". Экс-узник РФ рассказал, как россияне пытали Клыха

Николай Карпюк (скриншот из эфира ATR)

Освобожденный из заточения в РФ украинец Николай Карпюк рассказал, как в изоляторе временного содержания во Владикавказе пытали его и его коллегу по несчастью Станислава Клыха. Рассказ прозвучал в эфире телеканала ATR.

"Мне еще повезло, ко мне они отнеслись немножко по-другому. А то, что происходило со Станиславом... Его привозили, сажали в клетку, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к шконке (кровати), ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали "На колени!", "Не вставать!", "Не двигаться!", - рассказал Карпюк.

Конкретно Клыха он не слышал, но других узников, которых привозили в ИВС после пыток - да.

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По словам Карпюка, мучители также применяли психотропные препараты.

Бывший политзаключенный рассказал, что когда Клых был еще в добром здравии и впервые встретился с ним на суде в Грозном (15 сентября 2016 года), то показал квадратный шрам на запястье: сообщил, что на это вырезанное на коже место ему "вставляли чип".

По словам Карпюка, впоследствии он долго осматривал свое тело на предмет такого же импланта, о котором якобы говорили и его тюремщики. Экс-узник РФ утверждает, что через "чип" и "активирование" некоего белка возможно влияние на психоэмоциональное состояние человека: он "впадает в панический страх".

В РФ Клых был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны".

Из тюрьмы Клыха периодически госпитализировали в психбольницы , где применяли медикаментозное воздействие.

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