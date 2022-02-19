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Война на Донбассе. Сегодня уже двое погибших и четверо раненых военных объединенных сил

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 21:28
Война на Донбассе. Сегодня уже двое погибших и четверо раненых военных объединенных сил - Фото
Последствия обстрела (Фото - штаб ООС)

Сегодня, 19 февраля, по данным на 17 часов в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погибли два украинских военных и четверо получили ранения разной тяжести. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

С полуночи и до 17 часов зафиксированы 70 обстрелов со стороны российской гибридной армии, из которых 60 – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Враг задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы.

Зафиксирован пролет дрона, предположительно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

"В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших", – говорится в сообщении.

 

Сергей Бережной
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