Война не играет важной роли в выборах в США, но поражение Украины повлияло бы – экс-посол

Джон Хербст отметил, что в таком случае трудно сказать, какому из кандидатов в президенты США было бы хуже от этого

Джон Хербст (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Российско-украинская война не играет важную роль в американских выборах. Если США прекратят помощь – и Украина проиграет, то такая катастрофа повлияла бы на выборы. Однако трудно сказать, какому из кандидатов в президенты США было бы хуже от этого. Об этом в интервью LIGA.net заявил экс-посол США в Украине (2003-2006), директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.

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Журналист спросил, насколько важна война РФ против Украины для президентской кампании президента США Джо Байдена, и каков для него наиболее желаемый результат.

"Война в Украине не играет важной роли в выборах в США. Если бы мы прекратили помощь и поэтому произошел развал фронта с последующим украинским поражением, захватом новых территорий и огромными страданиями украинцев, такая катастрофа повлияла бы на выборы", – ответил Хербст.

Он отметил, что в таком случае сложно сказать, кому из кандидатов в президенты США было бы хуже.

В таком случае, пояснил экс-посол, будут причины обвинить Байдена в том, что он не посылал оружие Украине в нужном количестве, когда мог. В то же время, отметил дипломат, можно будет критиковать и 45-го президента Дональда Трампа – за блокирование помощи Украине.

Хербст заявил, что в Конгрессе США много республиканцев, которые хотели бы помочь Украине, но боятся гнева 45-го президента Трампа.

21 февраля Байден заявил, что спикер Джонсон должен вынести на голосование законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню. По словам американского лидера, документ будет принят Палатой, если его вынесут на голосование.

28 февраля Джонсон заявил, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.

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