Війна не відіграє важливої ролі у виборах у США, але поразка України вплинула б – експосол

Джон Гербст зазначив, що в такому випадку важко сказати, якому з кандидатів у президенти США було б гірше від цього

Джон Гербст (Фото: Андрій Гудзенко / LIGA.net)

Російсько-українська війна не відіграє важливої ролі в американських виборах. Якщо США припинять допомогу – і Україна програє, то така катастрофа вплинула б на вибори. Проте важко сказати, якому з кандидатів у президенти США було б гірше від цього. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив експосол США в Україні (2003–2006), директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст.

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Журналіст запитав, наскільки важлива війна РФ проти України для президентської кампанії президента США Джо Байдена, і який для нього найбажаніший результат.

"Війна в Україні не грає важливої ролі у виборах у США. Якби ми припинили допомогу і через це стався розвал фронту з подальшою українською поразкою, захопленням нових територій і величезними стражданнями українців, така катастрофа вплинула б на вибори", – відповів Гербст.

Він зауважив, що в такому випадку важко сказати, кому з кандидатів у президенти США було б гірше.

У такому випадку, пояснив експосол, будуть причини звинуватити Байдена, що він не надсилав зброю Україні у потрібній кількості, коли міг. Водночас, зауважив дипломат, можна буде критикувати й 45-го президента Дональда Трампа – за блокування допомоги Україні.

Гербст заявив, що у Конгресі США є багато республіканців, які хотіли б допомогти Україні, але бояться гніву 45-го президента Трампа.

21 лютого Байден заявив, що спікер Джонсон має винести на голосування законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. За словами американського лідера, документ буде ухвалено Палатою, якщо його винесуть на голосування.

28 лютого Джонсон заявив, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.

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