Война в Донбассе. Лукашенко предлагает усилить роль Минска

Александр Лукашенко и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Беларусь готова усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине, если будут достигнуты соответствующие договоренности между лидерами России и Украины. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает агентство БЕЛТА.

По его словам, Беларусь уже делает "все возможное", а в Донбассе гибнут "не чужие для белорусов люди".

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Эти вопросы обсуждались на недавней встрече Лукашенко со спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком. "Может быть, и не следовало с моей стороны, но видя, как вялотекуще идет этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются Минские договоренности, которые были достигнуты…Но навязываться в миротворцы, навязываться в посредники - мы никогда на это не пойдем", - сказал Лукашенко.

"Ведь мы знаем, как только я начинаю что-то говорить об Украине, об меня начинают ноги вытирать то в России, то в Украине. Кому-то что-то не нравится. Поэтому и сказал: вы, господа, договаривайтесь, увидите нас в этой договоренности - мы постараемся исполнить ту роль, которая будет нам отведена", - добавил он.

11 апреля Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки" и сравнил действия Москвы по закрытию рынка с санкциями.